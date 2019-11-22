新北創力坊5周年 明年辦創意社會設計大賞

2019-11-22 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



新北市政府建置的創育基地「新北創力坊」慶祝開幕五周年，辦「新北創力坊五周年嘉年華 InnoHi 5」邀歷屆團隊回娘家共聚，還請到名主持人黃子佼，活動安排專題演講、創業交流、媒合產業及展攤。經發局明年預計舉辦「創意設計大賞」，邀企業以「社會設計」為主題，共決新北市29區問題。

新北市長侯友宜今出席表示，新創的發展與產業的競爭力息息相關，新北創力坊5年累計培育163組新創團隊，領域包括雲端服務、文化創意、電子商務、生技醫美等，從創意發想到商品化及市場化，體現創業落實的過程。

經發局舉例，不少新創團隊透過培育過程，產品或服務已成功商品化及市場化，甚至國際化，例如「Amazing Talker外國語言平台」是台灣知名的外國語言平台，全球總部設於新莊、「Golface智慧高爾夫球服務平台」取得關鍵資源進入日本市場、「Alchema智慧釀酒器」進入美國市場，積極邁向國際化。