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現職警官獲列不分區立委 另一半是爆紅美女醫師

新北勞工局搭風潮提名不分區名單 宣導勿誤聘非法外勞

2019-11-22 16:47聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

立委選舉登記1天，新北市勞工局長陳瑞嘉趕搭組黨風潮，在新北勞動雲粉絲專頁推出「安心聘雇無罰黨」全國不分區名單，提名4名勞動候選人，希望用詼諧易懂方式提醒民眾「選擇」聘雇外籍移工應認明哪些文件正本，以免受罰。

陳瑞嘉表示，新北市外勞人數近10萬人，全國第3多，今年迄今外勞檢查裁罰案件共693件，比去年全年685件更多。去年裁罰以「雇用非法或他人申請的外勞」315件最多，占45.99％；「外國人未經雇主申請許可，在台工作」117件占17.08%；「雇主未經許可非法容留外勞」82件占11.97％；「雇主指派所聘雇外國人從事許可以外工作」56件占8.18％，分居前4名。

許多雇主常認為沒給外籍移工薪水就不算雇用，但即使是友誼協助、打工換食宿，都構成非法容留，依然觸法。勞工局表示，非法聘雇罰金高達75萬，建議雇主聘雇無身分證新住民、留學生及僑民時，記得查驗證件。

外勞服務科提醒，雇主聘雇外國人須向勞動部申請許可，連國外留學生及無戶籍雙重國籍國民也要申請工作許可；如果聘雇新住民，雖不必向勞動部申請許可，但要查驗居留證、護照及依親戶籍資料等「正本」證件，仔細核對相片及身分資料，以免誤聘雇冒名的非法外勞。

新北勞工局搭風潮提名不分區名單，宣導勿誤聘非法外勞，以免受罰。圖／新北市勞工局提...
新北勞工局搭風潮提名不分區名單，宣導勿誤聘非法外勞，以免受罰。圖／新北市勞工局提供
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