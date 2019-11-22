療癒的日本毬藻來了 享受保育員按摩、藻缸頂級服務

2019-11-22 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



你知道毬藻也要「洗澡」嗎？來自日本釧路市的超大型天然毬藻，在上個月初入住台北市立動物園的兩棲爬蟲動物館，保育員們為了這群「新嬌客」可是下了一番用心，從水缸的清理、水溫的控制、水質的殺菌，甚至連如何人工造浪，使毬藻能自然滾動生長，個個步驟都充滿學問。動物園分享了毬藻照養「開箱文」，和大家解析毬藻的秘密。

毬藻的日常照養，入門工作就是一周一次的藻缸環境清潔與基本檢查，保育員會戴起潛水手套，用海綿刷清潔缸壁上的附著物，再逐顆檢查毬藻們的狀況。

檢查毬藻時，保育員會用指腹輕輕搓揉擦拭表面，就像在進行舒適的全身按摩。在做完「頂級SPA」之後，保育員就馬上要用長吸管，將沉澱在缸底的雜質清理乾淨；再用撈網過濾漂浮在水面上的灰塵，給毬藻們一個乾淨又舒適的生活環境。若在檢查與清潔時，發現有狀況需個別處理，保育員會使用小水族缸，將毬藻帶至後場進行特別照顧。

除了對於毬藻本身的照養程序之外，就連藻缸設備也是相當高檔的設計，藻缸下連接著過濾桶，缸裡的水被過濾乾淨後；經由冷水機將水溫調適到適合毬藻的溫度（約14~16度）；接下來還會通過兩道紫外線殺菌燈，抑制菌類的孳生。經過這樣的循環，能將水質保持在最佳狀態，有利毬藻的生存與生長。