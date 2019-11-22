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國賠金額從3千萬掉到3百萬 議員批：柯市府超摳

2019-11-22 16:14聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

北市議會今審查民政委員會預算，針對北市府的國賠案，法務局編列歲出部分「國家賠償金」編列3500萬元，另在歲入部分「國家賠償收入」編列50萬元，均遭到市議員李慶元暫時擱置。擱置理由是柯文哲上任後，民眾愈來愈難打贏國賠官司，去年編列3500萬國賠金預算，僅執行272萬元。

李慶元問以今年為例，北市實際求償收入有多少？民眾獲得國賠金額多少？法務局表示，至目前為止北市求償收入實收42萬多元，而國賠賠償出去的，至9月共21件、149萬元，其中前三名分別賠償民眾28萬、22萬和9萬元。

李慶元說，光前2名國賠案就占50萬元，其餘平均每件國賠案賠償金額才5萬元，老百性打國賠案、請律師、寫狀子、搞東搞西，能夠獲得國賠機率有夠低。以法扶標準，簡易國賠案寫一個訴狀3000元至5000元。李慶元說，萬一要寫兩三張狀，1萬多就不見了。

以近年的國賠金額為例，法務局指出，107年國賠執行272萬，106年執行874萬，105年執行300萬，104年執行1021萬元，103年執行3789萬，102年執行1489萬，101年執行3572萬。

李慶元質疑，數據顯示，在柯文哲104年執政後，最初國賠還有1千多萬元，此後就愈來愈少，這是什麼狀況？代表公務員很優質？過失或疏失很少？國賠案一大堆，但是成立卻很少，就算成立國賠額度也很低，直言柯文哲「真摳」，老百姓求償無門，會摳出一堆民怨。

李慶元還說，他處理了好多國賠案都被吃案，市府用學法務的各種理由駁回否決掉，連國賠程序都進不去，進去再被剿殺，「就是處理國賠案基礎態度嗎？」要求相關預算全數暫時擱置，要法務局提供馬英九時代至今國賠案案件數與賠償金相關資料再審。

市議員林國成對法務局長袁秀慧說，其實這筆預算應該要給法務局，但李議員講的不是沒道理，建議局長要注意，要好好聘委員，不要沒有民意支持，只有死板板法學素養，他們不了解百姓的心聲。

民政委員會召集人應曉薇則說，很多經常門預算即使議員想刪除也刪不了，但是要保留調整空間，決議這兩筆預算先暫時擱置，提供相關資料，在二輪討論時提出具體作法。

台北市議會今審查民政委員會預算。記者魏莨伊／攝影
台北市議會今審查民政委員會預算。記者魏莨伊／攝影
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國賠李慶元北市柯文哲

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