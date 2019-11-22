卓榮泰陪吳怡農參香祈福 卓：吳要進國會防堵吳斯懷

2019-11-22 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



民進黨主席卓榮泰今上午先到北投陪立委吳思瑤市場掃街，下午再到松山東隆宮與台北市立委第3選區候選人吳怡農參香祈福，全力輔選各地選情，卓說，吳現在要多負一個黨給他的責任，就是進國會防堵國民黨不分區立委提名人吳斯懷，防止吳斯懷對國安問題的破壞。

卓榮泰今再次回到初入政壇時服務的松山區，東隆宮旁的街訪鄰居看到他有如老朋友，甚至給予擁抱熱烈歡迎，卓也以前輩之姿勉勵吳怡農勇敢應戰。

卓榮泰說，吳怡農是民進黨參選新人中最認真的，而且關注度也挺高，不過現在要多負一個黨給他的責任，就是當選之後要在國會全力防堵吳斯懷對國安問題所有的破壞，相信吳有這個能力跟條件，有趣的是，卓後來提到吳斯懷時，還直說「真的是無法釋懷」。

對於黨賦予的任務，吳怡農說，黨賦予的任務一定會全力以赴，這次選舉不是個人的選舉，而是攸關國家安全，是選擇要站在對的那一邊，還是錯的那一邊，他強調「我會代表台灣的利益，站在對的這一邊」。