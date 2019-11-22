政治犯參演《非常上訴》 陪審團觀眾可投選票影響結局

2019-11-22 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



「2019桃園鐵玫瑰藝術節」本周末將由狂想劇場在桃園展演中心，帶來全新製作的紀錄劇場《非常上訴》，此次劇場將化身為法庭，讓2名1970年代白色恐怖政治犯楊碧川和陳欽生現身上台，最後更有一個觀眾投票的小環節，邀請觀眾擔任陪審團，投下的選票也將影響演出結局

製作人曾瑞蘭表示，《非常上訴》這齣劇採用「紀錄劇場」（Documentary Theatre）的創作形式來表達，透過蒐集判決書檔案、親身訪談的影像紀錄，搭配現場鏡頭轉播，以虛擬法庭的表現形式呈現給觀眾，最特別的是邀請到政治犯扮演自己，並向觀眾述說自己的故事，與觀眾一同用虛擬法庭來重審理當年的案件。

楊碧川是1970年代的白色恐怖受難者，高中甫畢業就被捕入獄，在景美、綠島、土城前後關了7年，此後他便戲稱自己是火燒島大學畢業；陳欽生1967年從馬來西亞到台灣就學，卻在4年後被告知涉及台南美國新聞處爆炸案遭到逮捕，逮補期間他表示自己遭到刑求、寫下自白書，為此自殺3次皆未成功，最終在1983年出獄。

曾瑞蘭說，政治犯時常接到演講、訪談等邀約，但是劇場演出倒是第一次，2人皆是零經驗的劇場素人，在排練室彩排時都覺得很簡單，一看到大舞台、燈光、音效就會開始慌張，陳欽生曾在私下表示，演講他可以滔滔不絕講個3小時，大舞台就不行了，而楊碧川僅笑說，趕快演完大家就可以休息了。