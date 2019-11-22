侯友宜視察板橋2校工程進度 盼學童安心上學

2019-11-22 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



新北市長侯友宜視察板橋區忠孝國中改建工程。圖／新北市工務局提供 分享 facebook 新北市政府啟動「新北校舍美強生計畫」，進行校舍補強、老校更新及新設校，改善校園安全及打造適合學生成長的環境，新北市長侯友宜今天前往板橋區新埔國小及忠孝國中視察，關心老舊校舍改建進度，新北市新工處表示，新埔國小工程預計在110年4月完工，忠孝國中採2階段進行施工，預計將在111年2月全部完工。

工務局長朱惕之說明，這2所學校均位於板橋核心地區，因校舍老舊、耐震係數不足，新北市政府透過中央補助、前瞻計畫及市府款項共分別投注約8億7543萬及11億3212萬進行校舍整建，提升耐震安全性。完工後除了將帶給2所學校嶄新校舍、專科教室、自立廚房，也將新建地下共構停車場，解決周邊停車位不足的問題，達成市府、學校及社區三贏局面。

新工處指出，校舍整體建築計畫均依照校園配置及師生安置條件進行，在新埔國小方面，目前進行中的校舍大樓新建工程，預計將在明年8月底前完成普通教室棟，後續專科教室、綜合球場、停車場、自立廚房、景觀工程，則預計在110年4月底整體完工；忠孝國中方面，採取2階段進行施工，第1階段的主校舍工程預計於109年底前完工，並在111年2月前拆除原校舍大樓，建造全新涵蓋足球場、排球場與田徑場的多功能運動場。