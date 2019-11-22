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周末一起品茶趣！得獎包種茶展售建國花市登場

2019-11-22 13:57聯合報 記者郭頤／台北即時報導

為推廣台北別具特色的南港包種茶，北市產業局每年輔導南港區農會辦理各項製茶競賽及體驗活動，今年冬茶比賽的得獎茶展售，將在明後2天於建國假日花市農業櫥窗區登場，現場各區農漁會農產品展示及得獎茶農攤位，民眾不妨在周末走趟建國花市品茗南港在地好茶，沉浸在茶香中。

產業局說明，南港為包種茶的發源地，當地海拔約為200至300公尺，土壤富含岩礫，全年雨量適中，是理想的種茶環境，與高海拔的茶種相較之下，南港包種茶有其獨特的香氣及迷人之處；得獎茶的品質更是經評審嚴格把關，若想找品質優良的茶，千萬不能錯過展售活動。

活動現場還有土肉桂紅茶、包種茶麵線、桂花麵、茶籽油和茶糖等試吃活動，以及茶食示範教學與茶藝講座、茶染教學講座等供民眾免費參加，歡迎有興趣民眾，共襄盛舉。

產業局指出，今年的冬茶比賽選出特等獎1名、頭等壹獎1名、頭等獎7名、貳等獎10名及參等獎12名，評比標準為香氣口感、外觀形狀、水色葉底，其中茶農廖潘碧雲勇奪特等獎，其參加比賽的冬茶，第一泡就回甘，喉韻十足。

台灣有北包種南烏龍的美名，北包種又以南港包種茶最具代表性，得天獨厚的地形氣候，栽培出有花香味的茶葉且帶有濃郁香氣及甘醇潤滑的韻味。

今年冬茶比賽的得獎茶展售，將在明後2天於建國假日花市農業櫥窗區登場，民眾不訪在周...
今年冬茶比賽的得獎茶展售，將在明後2天於建國假日花市農業櫥窗區登場，民眾不訪在周末走趟建國花市品茗南港在地好茶，沈浸在茶香中。示意圖。圖／北市產業局提供
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今年的冬茶比賽選出特等獎1名、頭等壹獎1名、頭等獎7名、貳等獎10名及參等獎12...
今年的冬茶比賽選出特等獎1名、頭等壹獎1名、頭等獎7名、貳等獎10名及參等獎12名，其中茶農廖潘碧雲勇奪特等獎，其參加比賽的冬茶，第一泡就回甘，喉韻十足。圖／北市產業局提供
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