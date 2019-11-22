一年一度別錯過！新北「環保挖寶趣」11/23下午登場

2019-11-22 07:18 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



一年一度的挖寶機會又來了，新北市環保局於本月23日下午2點至8點，在新北市民廣場辦「新北耶誕環保挖寶趣」活動，將設48個二手物義賣攤位，搭配滿額抽獎活動，參加民眾有機會抽中吸塵器、電視機等大獎，當日義賣所得也將全數納入新北市愛心大平台弱勢兒童少年生活扶助專戶，環保局長劉和然邀請民眾參加活動響應環保做愛心。

環保局表示，今年第5年舉辦「新北耶誕環保挖寶趣」活動，跳蚤市場不但環保又可做愛心，同時段還有舞台表演，始終深受民眾喜愛。跳蚤市場將於後天下午由板橋區文德國小戰鼓隊戰鼓雷鳴、氣勢磅礡的鼓陣開場，現場有momo大樹哥哥與小紅莓姐姐帶動唱。

跳蛋市場向各界發出二手好物召集令，獲得民眾熱烈回響，經過各區清潔隊修繕達人巧手，腳踏車、烤箱、電鍋及電扇等小型家電類，還有樂器、玩具、玩偶等等煥然如新，種類包羅萬象。當天消費滿100元可獲1點，集滿5點就有機會抽中市價超過3萬元的最大獎節能電視。

環保局表示，一般最受歡迎的是腳踏車，今年還有電視機，腳踏車售價約500到1千多元；電視1千到2千多元都有。