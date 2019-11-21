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新北工業區立體化 再通過4家 共核准14案 投入121億餘元

2019-11-21 23:20聯合報 記者魏翊庭／新北報導

新北市汐止區樺瑩工業主力是生產高精度的醫療器材，因訂單需求及看準汐止發展前景，決...
新北市汐止區樺瑩工業主力是生產高精度的醫療器材，因訂單需求及看準汐止發展前景，決定投資購地擴廠。圖為立體化用地，正待興建。 圖／新北市經發局提供
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新北市府昨召開第3波「工業區立體化」審查委員會，共核准4家，未來將投入廠房建設與設備營運費12億。經發局表示，新北市今年落地投資額已達1073億，其中環通投資攜手中隆建設公司興建廠辦，以公共托育及育成中心公益回饋換取容積獎勵，總容積奬勵有35%。

新北目前已通過14件申請案，範圍涵蓋新莊、土城、汐止、泰山、樹林等區，申請土地面積5.45公頃，透過立體化方案預計可增加樓地板面積1萬8500平方公尺，總共投入121億4300萬，提供超過7542個就業機會，可望創造約456億8400萬元產值。

工業區立體化於今年7月5日起公告受理，已召開3場審查委員會，經發局目前共受理22件申請案，持續輔導潛在申請業者達20家以上。

已核准的14案中，參與業者共捐贈2處公共托育中心、1處育成中心，另有超過1500平方公尺樓地面積由社會局與經發局接管維運，未來可解決在地工作與托育問題。

新莊區的祐暘公司擁有供應國際手機大廠所需的關鍵技術，是國內眾多IC半導體廠的供應...
新莊區的祐暘公司擁有供應國際手機大廠所需的關鍵技術，是國內眾多IC半導體廠的供應商，預計興建高科技廠，對國內高科技智慧產業是一大利多。圖為現地尚未興建圖。圖／新北市經發局提供
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經發局表示，審查案件中，樺瑩工業為汐止第一家提出立體化申請的傳統產業，主力是生產高精度的醫療器材，因訂單需求及看準汐止區發展前景，決定投資購地擴廠；新莊區祐暘公司擁有供應國際手機大廠關鍵技術，是國內眾多IC半導體廠供應商，預計興建高科技廠，對國內高科技智慧產業是一大利多。

環通投資攜手中隆建設在土城工業區設廠房和辦公室，一口氣公益回饋公共托育及育成中心，依立體化容獎辦法獲20%容積獎勵，再加上新增投資15%容獎，總共35%。

托育汐止

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