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台北市工務局多管齊下 降國賠案件量

2019-11-21 21:20聯合報 記者張世杰／台北即時報導

為確保各項公共設施使用安全性，台北市工務局積極進行工程施作及維管的各式風險控管，近年已有效控制國賠案件的數量，統計自民國105年至今，申請國賠案件總數為489件，但經國賠委員會審議成案的案件僅為73件，以年度件數來看，已自105年28件降至今年15件，國賠金額也自105年278萬1514元降至今年95萬4651元。

工務局執掌的市政業務與廣大市民的生活息息相關，約有9成民生建設包括道路、人行道、側溝、下水道、公園、路樹、路燈、山坡休閒區、登山步道等等均在管理範圍內，民眾每天的生活幾乎都不脫離這些設施，相對也增加了國賠的機率。

為了提供民眾更好的服務且降低國賠事件發生，工務局轄屬各處包括新工處、水利處、公園處、衛工處、大地處在有限的人力下，研擬出更人性化及縝密的維管機制。

工務局表示，在多管齊下的改善方案下，各處國賠案件均逐年下降，其中大地處近4年來，只有在107年一起側溝蓋未蓋妥而形成的國賠案，工務局已要求該處加強山區道路巡檢，而衛工處則近4年來未有國賠紀錄。

工務局指出，轄下新工處、水利處、公園處、大地處、衛工處，以公園處的國賠案最多，在近4年的73個案件中佔了51件，其中又因極端氣候，導致強風及強降雨所造成的樹木倒塌與樹木斷枝案件最多，佔其中的43件。

為有效控制樹木倒塌與樹木斷枝的風險，工務局近年從樹木種植前就積極進行前端風險的控管，對於容易產生土壤沖刷的邊坡地區，選擇種植抓地力強的地被植物，對於高度使用地區及褐根病熱點導入風險評估，並加強平日周邊常態巡檢。

公園處同時不斷加強內部人員對樹木結構不良、生長勢衰落判別的訓練，以及訂定公園巡查路線及巡查SOP，及增加巡查人員稽查與抽驗頻率，以降低樹木倒塌與樹木斷枝對市民生命與財損的風險。

水利處與新工處在近4年的73個國賠案件，分別佔11件與10件，佔比最高的是路面不平、坑洞，以及水溝蓋、人孔蓋的缺失等佔12件，為改善道路與水溝蓋、人孔蓋不平整的問題，工務局提出策進作為，包括結合衛星科技，引進各種新材料與新工法。

在道路維護方面，目前道路巡查委託廠商以巡查車裝配衛星定位設備及無線通訊查報系統，進行道路巡查及通報，除提高查報資料的精確性外，也有效縮短巡查通報及處理作業時程。

在河濱設施維護方面，除加強巡檢頻率及機動性，台北市河濱公園面積廣大，使用市民眾多，為保障市民權益，針對轄管河濱公園、綠地、滯洪池等，工務局編列預算約140萬元投保公共意外責任險，在申請國賠程序之外多一層保障。

台北市工務局積極進行工程施作及維管的各式風險控管，近年已有效控制國賠案件的數量。...
台北市工務局積極進行工程施作及維管的各式風險控管，近年已有效控制國賠案件的數量。圖／截攝自台北市工務局官網
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