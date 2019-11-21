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去日本容易甲狀腺機能亢進？醫師這麼說

2019-11-21 19:22聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

一對年約30歲的姊妹赴日旅遊，大啖日本火鍋、拉麵等美食，回台兩周後卻陸續出現心跳加速、怕熱、手抖及失眠等症狀，就診才確定是「甲狀腺機能亢進」，經2個月藥物治療症狀才消失；台北市立聯合醫院仁愛院區內分泌科主治醫師王舜禾指出，過去「赴日旅遊」並非甲狀腺亢進的危險因子，但在近年疑因赴日旅客大增，他在臨床發現赴日後才發病的病患從0人增加為每年1、2人。

王舜禾指出，甲狀腺機能亢進是指血液中有過多的甲狀腺賀爾蒙，讓患者出現有大脖子（甲狀腺腫大）、心悸、心跳變快、體重減輕、手抖、焦慮、失眠、怕熱、易流汗、掉髮增加及排便次數增加等症狀，台灣每年每10萬人口就有96人發作，女性發病是男性的3倍，又好發在30歲到39歲的女性。

王舜禾說，造成甲狀腺亢進的疾病，在台灣有9成是「葛瑞夫茲病」，葛瑞夫茲病是一種發炎性疾病，與「遺傳」有關，身體會產生自體免疫抗體來刺激甲狀腺腺體，使得甲狀腺賀爾蒙製造過量，造成甲狀腺機能亢進；而誘發葛瑞夫茲病的環境因素則包含食用大量含碘的食物如海帶、海苔及昆布、使用含碘藥物或是顯影劑；而生活中心理壓力、人生發生重大變故、生產後的女性及抽菸也都是發病危險因子。

病例中的兩姊妹在去日本遊玩前，家中並未有人出現甲狀腺機能亢進，因為平時碘攝取量並不多，直到去日本餐飲習慣改變，食用許多與昆布、海苔、海帶等含碘食品有關的料理如拉麵湯、味噌湯或壽司捲等，回國才發作，就診發現有葛瑞夫茲病體質。

王舜禾表示，甲狀腺機能亢進症狀嚴重可能有眼突、眼病變、高血壓及心律不整，嚴重者甚至會造成心衰竭，需要裝置葉克膜來搶救，但治療通常很簡單，病人規律地服藥及限制含碘飲食，大部分病人的急性症狀都可在服藥後3個月內解除，並且可以在1年半左右開始嘗試停藥，只有少部分需要以放射性原子碘或是靠甲狀腺切除手術來做進一步的治療。

針對近來甲狀腺機能亢進病患開始出現「出遊去日本回來」的情況，王舜禾也分析，台灣在參加世界貿易組織開放食鹽進口後，國人食用沒添加碘的食鹽增加，讓台灣變成為稍微缺碘的區域，才導致有葛瑞夫茲病體質的國人到日本食用大量含碘食物後發作。

台北市立聯合醫院仁愛院區內分泌科主治醫師王舜禾。記者翁浩然／攝影
台北市立聯合醫院仁愛院區內分泌科主治醫師王舜禾。記者翁浩然／攝影
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甲狀腺機能亢進失眠拉麵

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