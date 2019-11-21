台北市擬立違建爭議委員會 最快明年2月拒議員協調

2019-11-21 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



台北市長柯文哲日前拋出「違建爭議處理委員會」構想，台北市議會工務委員會今天審查預算時，台北市建管處表示，相關草案正在簽報，預計明年2月不再接受議員的違建協調，讓在場議員直呼「這很妙」、「很大變動」；最後工委會認為，北市府應說清楚相關預算、如何執行，否則只是喊口號，變相污衊議員在關說及杯葛，要求未提出報告前，先暫擱建管處全部預算。

台北市建管處長張明森會後受訪表示，初步規劃委員會名單，約2/3屬於府外委員，具備法律、土木、結構等專業，主委由府方指定，委員會將訂定兩階段，先有3至5位委員的專案小組，若違建確實沒疑義就排拆，若爭議很大就送到委員會討論。

張明森表示，北市府希望違建明確化，有人認為違建查報錯誤、面積差幾平方公尺、或屬於舊違建等，未來就提送至委員會，決定到底要不要拆，且相關會議記錄全部上網、公開透明。

張明森也說，柯市長之前在總質詢時，才提出成立委員會的構想，所以來不及編列明年度預算，但其實僅需委員出席車馬費，概估僅需80萬元，可能就動用第二預備金支應，現在議員的違建協調次數，每年平均約4、5000件左右。

台北市議會工務委員會今天下午審查預算，民進黨市議員劉耀仁提到，聽說明年北市府不再接受議員的違建協調？台北市建管處表達確實如此，目前仍在簽報階段，最快明年2月不再接受違建協調，令不少議員驚訝，直呼「這很妙」、「很大變動」。

民進黨市議員陳慈慧表示，北市府乾脆製作文宣，貼在各議員服務處，也省得說明；國民黨市議員陳永德指出，違建該拆就拆，例如市容觀瞻、安全問題等，但錯殺怎辦？同黨市議員闕枚莎也認同，指政策要全盤想清楚。

民進黨市議員、工委會第一召集人簡舒培表示，到底政策如何執行、對應預算在哪裡？北市府應說清楚，不然就只是口號，也變相污衊議員關說、杯葛政策，強調她支持該政策，但不信北市府有能量，在北市府未講清楚之前，先暫擱建管處全部預算。