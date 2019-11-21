連推出13年 「歡樂鼠不盡」磁鐵年曆出爐

2019-11-21 20:01 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



新北市議員白珮茹推出「歡樂鼠不盡」磁鐵年曆，歡迎民眾到服務處索取，迎接新的一年。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 新北市議員白珮茹每年都會推出的生肖磁鐵年曆，熱騰騰出爐迎接鼠年，推出「歡樂鼠不盡」磁鐵年曆，從2008年至今已經是第十三年，生肖走了一輪，受歡迎程度依舊不減，也歡迎民眾到市議員白珮茹服務處索取，迎接新的一年。

市議員白珮茹表示，每年的入冬之後服務處就會推出磁鐵年曆，主要是希望透過小小的磁鐵年曆能夠提醒每個月初一、十五，這也讓很多媽媽們很喜歡，也可透看到一整年的節日，希望有需要的人可以來服務處索取，上面也有我們服務處的QR-Code，地方的建議還有建言、各項基層反應的聲音可以透過Line@跟服務處來互動，希望透過大家的努力讓地方的發展更好。

白珮茹說，把曆年來的磁鐵年曆擺出來才發現已經13年，那每一年都會推出不同款式的年曆，今年是第十三年是歡樂鼠不盡，那因為明年是鼠年希望大家歡樂數不盡、財富數不盡、平安數不盡，每天都可以開開心心，歡迎大家可以踴躍索取。

白珮茹指出，同時服務處也有水果月曆的索取，歡迎大家可以來珮茹的服務處加入Line@同時索取我們的水果月曆，那這水果月曆，每年新北議會推出的時候，地方鄉親索取踴躍，所以，數量有限希望大家可以把握時間，同時今年第一頁的水果是橘子，橘子有豐富的維他命Ｃ，是我最喜歡的水果，然後他是橘色的是暖色系，給人很溫暖的感覺，所以，也希望大家可以來索取討討喜氣。