石門銀髮俱樂部設校園 共餐改成下午茶

2019-11-21 20:00 觀天下 記者廖品涵／石門報導



石門區的銀髮俱樂部陸續揭牌，尖鹿里的銀髮據點就設在石門國小校園中，長輩們特別選擇用喝下午茶的方式來聚會。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 石門區的銀髮俱樂部陸續揭牌，天天都有共餐活動在運作，而尖鹿里的銀髮據點就設在石門國小校園中，為了不影響學生的上課作息，長輩們特別選擇用喝下午茶的方式來聚會，如此一來孩子們的學習不會被打擾，而老人家最愛的高歌活動也不會受到限制。

尖鹿里長邱朝欉指出，當里長以來一直有個難題與遺憾，就是苦尋不著辦理銀髮俱樂部的場所，好在今年在與石門國小討論下，借用校園中石門圖書館的一樓空間，而里內老人家也特別貼心，聚會時間要挑選每週三下午學生都放學的時段，用喝下午茶的方式，配合學校教學時間，讓孩子學習不受影響，如此一來聚會高歌、聊天也不怕吵到學生。

尖鹿里位置就在石門區中心，可以說是人口密集處，大家都住得不算遠，但是要找一個聚會點辦銀髮俱樂部卻是難倒里長，遍尋不著適合地點，好在石門國小願意將圖書館的一樓空間出借，而長輩們也貼心的選擇影響校園運作最小的方式，喝下午茶來聚會，如此一來也為石門區的銀髮共餐增添了多元的模式。

石門區長林俊宏表示，雖然說是喝下午茶，但是尖鹿里午茶的餐點卻也都不簡單，水果、點心、咖啡、熱茶應有盡有，讓長輩來到銀髮據點中唱歌、聊天、做活動，肚子也不會空虛，還有現在石門區的銀髮共餐活動，可以說是幾乎每天都有不同的據點在辦理，鼓勵長輩們多多體驗不同的聚會模式，不論是早餐、午餐或是午茶都可以試試看，與老朋友們約一約一起唱歌、品嚐美食，享受樂活銀髮人生。