日本高校來交流 金山高中教說國、台語

2019-11-21 19:58 觀天下 記者廖品涵／金山報導



日本河內高校師生交流，金山高中準備了多元的課程及學習國、台語的會話，期待透過說著相同的語言拉近彼此的距離。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 金山高中與日本河內高校連續七年來都有交換學生參訪的活動，本週日本師生到校交流，金山高中準備了多元的課程及響應108新課綱，讓河內高校師生感受新課綱的精髓，學習國、台語的會話，期待透過說著相同的語言拉近彼此的距離。

高中教室中穿著日本高校服的學生說著生澀的中文，連續七年來，金山高中與日本廣島縣河內高校國際教育交流從不間斷，每年都會有兩位台生去日本河內高校，一樣的也都會有兩位日生來到金山高中，而今天第二天的課程，一早就帶著日生還有隨行老師學習國、台語的會話，期待透過說著相同的語言拉近彼此的距離。

金山高中校長賴來展說，從家人稱謂開始學習，讓日本的學生感受不同語言的家人怎麼稱呼，在home stay上可以用上，拉近與台灣寄宿家庭的距離，還有轉換情境要讓兩位日生入班當起日文課的小老師，體驗台灣教育的多元與活潑，而一週的課程規劃，還要帶著日本師生走訪北海岸景點與體驗在地的特色美食，台日兩方都希望可以透過緊密的教育交流，學習更多彼此的教育經驗，也為學生開啟國際化的大門，體驗不同文化、教育的精髓之處。

此外，從108學年度開始，台灣教育有了不同的新課綱，日本河內高校的師生也可以藉由今年的教育交流來體驗，感受台灣的教育改革，也分享日本的教育改變，金山高中也期待延續七年多的教育交流可以友好、永續，讓不論是台、日的師生都可以藉由難得的出國交換，吸收多元、共好的教育經驗，如此也為孩子開拓更深、廣的國際視野。