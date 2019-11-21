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前立委李敖之女李文 參選北市第八選區立委

2019-11-21 17:59聯合報 記者楊正海／台北即時報導

前立委李敖的女兒李文，下午前往北市選委會參選北市第八選區立委，李文說，她的競選口號是「左打藍、右打綠、 敢監督、敢改革，你們敢選我嗎」。

李文曾加入白色聯盟，名列首波不分區立委名單，成員包括白色聯盟執行長吳蕚洋、前衛生署長楊志良、前司改會委員張靜。但李文說，本來要加入白色聯盟選，但現在「小黨鬧情緒」，她就自己來，以無黨籍身分參選。

李文說，她已回台灣2年，要把父親當年的軍購案延伸下去，台灣經濟已經不好了，不要再買66架F16戰機F16戰機，另外 ，她是教育者， 對於英文教育，她主張公立私立小學都要有英文報紙，更國際化。

李文說，她是在兩岸、美國住過30年，可以在兩岸的文化、教育、運動的互動給予協助，這很需要。至於自己有雙重國際，她說，嫁在台灣，會死在台灣，她有雙重國際，但選上就會放棄。

對於雙重國籍問題，北市選委會指出，依選罷法規定，只要有中華民國籍、符合設籍規定，就有參選資格。至於選上就職前是否要放棄另一國籍，是依立法院的規定。

下午另有聾國黨主席、自稱首名聾立法委員參選人楊烱煌，他稱有50個政黨推薦他參選，選務人員已收件。不過，市選委會說，依選罷法規定，立委選舉不同於總統選舉，政黨推薦只能一個政黨，未來資格審查，反而無法過關 。

前立委李敖的女兒李文，下午前往北市選委會參選北市第八選區立委。記者楊正海/攝影
前立委李敖的女兒李文，下午前往北市選委會參選北市第八選區立委。記者楊正海/攝影
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