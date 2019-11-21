誰在山上唱歌 刻劃原民勞動歲月獲獎

2019-11-21 17:52 中央社 台北21日電



北市勞動局主辦「2019勞動金像獎影片徵選競賽」，長片組首獎由描述原住民投入國有林班地勞動的「誰在山上唱歌」奪得；短片組則由記錄空污地區的養殖業者如何生存的「鍊金術」拔得頭籌。

台北市政府勞動局主辦的「2019勞動金像獎影片徵選競賽」，今年已邁入第13屆，以勞工身影或勞動事件為主角及素材的影片徵件競賽，藉由影像的穿透力讓大眾看見勞工故事，啟發對勞動價值的認同。

長片組首獎柯妧青「誰在山上唱歌」，是一部關於南投布農族、屏東排灣族跟魯凱族的「林班歌」紀錄片，透過影像與年過半百的被攝者口述青春歲月，再現1960年代原住民大量投入國有林班地勞動的辛酸。

二獎黃晧傑「大浪人生」透過「最後大浪」樂團小肆（徐子凡）及「生祥樂隊」幕後推手Thomas（鍾錦培）的故事，呈現非主流音樂產業創作者的各種困頓。另兩名優勝則分別以百貨公司櫃姐及護理人員為主角。

短片組首獎「鍊金術」記錄在六輕廠區每日400支煙囪的空汙排放，當地養殖漁業勞工如何在污染下求生活，呈現工業發展生產者，往往不是獲利者的弔詭；二獎「牛耕米之味」則描述效率掛帥的主流農業生產思維下，主角為了維護傳統非機械的耕作技術，奔走向長者學習且付諸實踐的故事。

勞動局表示本次活動計有49部影片參賽，題材多元，包含勞動議題控訴、勞動尊嚴、勞動價值、勞動權益及勞工抗爭或勞工與職場生活百態再現等，不僅讓觀者更貼近勞動者的生存景象，也打開與現實對話的樞紐。