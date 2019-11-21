桃園長庚全自動智能檢驗室 每小時可處理800支檢體

2019-11-21 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



抽血檢驗是診療病人最重要的指標數據之一，必須安全、快速與正確。為了追求更卓越的檢驗服務品質，桃園長庚結合智能，設立一座全新的「全自動智能檢驗室」總面積285坪，今天啟用。

桃園長庚楊政達院長表示，希望這座具國際高水準的全自動智能檢驗室，為桃竹苗就醫民眾，提供溫馨寬敞與高效能的檢驗服務。

桃園長庚全自動智能檢驗室在前段的抽血作業，引進2台自動報到機，及4座雙出口的自動備管系統，當病人報到後，系統會依該位抽血者的特性作分流，並禮遇85歲以上長者及行動不便者優先抽血，也可以根據過往累積病人的特性註記，針對有暈針紀錄，或對特殊抗凝劑採血管敏感的病人，系統主動提示抽血技術師給予客製化抽血服務。

採檢後的試管，也會導入隱藏於抽血桌下方之輸送帶，即時於2分鐘內，傳送至後方之檢驗室，再作後續分類上機，讓檢驗零時差。

在後段中央檢驗室部份，首先引進Hitachi雙層雙向四軌設計的高效能自動軌道系統，輔以強大的資訊系統，並客製化串連檢體前處理器、生化免疫分析儀及檢體儲存冰箱，達到每小時可處理800支檢體的檢驗效能。

林口長庚醫院檢驗醫學部主任盧章智指出，這套系統的設計有4大特色，1.每支檢體皆以個別的電子條碼(RFID)標示，就像裝了全球定位系統(GPS)可全程監控檢體位置及分析進度，提升檢驗可追溯性。2.配備具1,000支容量之檢體暫存區，設計了可讓檢體靜置30分鐘等待完全凝血、再離心拔蓋的功能，避免檢體凝血不全阻塞吸檢探針的異常。

3.引進雙層雙向四軌之軌道設計，引入檢體交流道概念，再輔以充足的緩衝區設計及系統即時之檢驗儀流量分析，可讓急作檢體流程最佳化，大大提升檢驗報告時效。4.引進台灣製造、可容納1萬6000支之冰箱模組，具雙壓縮機設計，可同時除霜及恆溫以確保檢體品質，還能定時自動丟棄已保存7天以上之操作過檢體。

盧章智說，這套系統還具備全自動異常檢體再檢，及自動品質管控的功能，可避免過往檢驗室需花費多重人力作業造成的檢驗延遲與人力耗損，達到最少人力介入、最大檢驗效能的新境界。