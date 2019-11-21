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難度高全國最長懸吊拱橋 台61七股溪橋拚「最美公路」

2019-11-21 17:19聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台61線西濱快速道路台南七股到十份段橫跨七股溪的「七股溪橋」，是國內少見跨海的「哥德式拱橋設計」，也是國內最長的「懸吊工法」橋梁，全程在海上懸空施工，跨徑達150公尺，保護生態也兼顧工程及漁民生計，昨天宣布在碳管理獲108年度「全球道路成就獎」的環境減輕類首獎，這也是台灣工程首獲此獎，目前正在拚「台灣最美十大景點公路」票選。

西濱南工處副處長陳保展表示，七股溪橋工程難度非常高，拱橋兩邊展開像翅膀的部分，是用鋼筋懸吊，吊著模板再去排鋼筋打混凝土，一塊一塊接起來，這是全台灣最大的一座懸吊橋，難度在於全部在海上施作，使用的鋼筋太粗台灣沒有產全部靠進口，另外就是鋼筋插入的角度要很精準，要經過測量及校正，否則根本吊不起來。

陳保展說，採用如此高難度工法，是為了保護海（七股潟湖）的生態，不做任何支撐，一般橋梁跨徑是4、50公尺，但七股溪橋是150公尺，不落墩不做支撐，150公尺寬度也是留航道，一面施工一面給蚵船及觀光膠筏行走，兼顧漁民的生計。

七股溪橋全長420公尺，通過潟湖、紅樹林等天然景致，公路總局舉辦「台灣最美十大景點公路」票選，搭乘觀光膠筏從海上更能欣賞七股溪橋不同之美，設計融入當地景觀元素，採大跨距拱橋設計，東西兩側各設有觀景平台2座、鹽山及黑面琵鷺造型欄杆、人行步道及登橋樓梯，橋上可瞭望潟湖景觀，相當特別。

西濱快速公路八棟寮至九塊厝工程（七股到十份交流道段）碳管理及環境減輕策略工程，也獲108年度全球道路成就獎的環境減輕類首獎，是台灣第一個獲得ISO/TS 14067碳足跡查證聲明的公路工程。公路總局透過以飛灰、爐石粉取代水泥、加勁擋土牆取代一般擋土牆、機具運用最佳化、使用多孔隙瀝青混凝土等措施，並配合交通量轉移、樹木與植披的種植，可減少約164座大安森林公園年吸附量，發揮減碳最大效益。

台灣最美十大景點公路」票選可上網：https://campaign.cw.com.tw/works-144?serialno=30#_=_

台61線西濱快速道路台南「七股溪橋」，是國內長度最大採懸吊施工法的「哥德式」拱橋...
台61線西濱快速道路台南「七股溪橋」，是國內長度最大採懸吊施工法的「哥德式」拱橋。記者吳淑玲／攝影
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台61線西濱快速道路台南「七股溪橋」，是國內長度最大採懸吊施工法的「哥德式」拱橋...
台61線西濱快速道路台南「七股溪橋」，是國內長度最大採懸吊施工法的「哥德式」拱橋。記者吳淑玲／攝影
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台61線西濱快速道路台南「七股溪橋」，是國內長度最大採懸吊施工法的「哥德式」拱橋...
台61線西濱快速道路台南「七股溪橋」，是國內長度最大採懸吊施工法的「哥德式」拱橋。記者吳淑玲／攝影
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台61線西濱快速道路台南「七股溪橋」，跨越上千公頃七股潟湖，施工兼具生態。記者吳...
台61線西濱快速道路台南「七股溪橋」，跨越上千公頃七股潟湖，施工兼具生態。記者吳淑玲／攝影
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