愛河跟淡水河比 陳菊：不方便評論現任市長

2019-11-21 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



總統府秘書長陳菊今下午陪伴民進黨立委呂孫綾搭乘淡水渡船，同時聽取呂孫綾述說淡江大橋完成後，若搭配未來爭取淡海新市鎮興建大型醫院，未來林口、八里地區民眾交通、就醫都很方便。不過陳菊被問到跟高雄愛河的差別，陳菊說，前任市長不方便評論現任市長。

陳菊說，她今天特別請假一個半小時，來新北市立委第一選區看呂孫綾，呂不管是在立法院的法案，或是爭取地方建設，都有非常多優質的表現，但台灣是民主多元的社會，呂孫綾面臨很多競爭者。

陳菊指出，昨天民進黨中央黨部內部做的民調，呂孫綾民調都表現很好，唯一的缺點是贏得不夠多，所以蔡英文總統要她來給呂孫綾加油，呂是民進黨要用心栽培新的世代，希望大家全力支持呂孫綾。

呂孫綾表示，4年前感謝民進黨提拔讓她有參政的機會，過去她爭取到淡江大橋、泰山汙水下水道、林口新創青創業園區，這些都是過去民意代表沒有做到的事情，但她都做到了，希望大家給予支持。

呂孫綾說，淡江大橋流標7次以後，今年3月動工，預計2024年完工通車，淡水渡輪過去是淡水與八里重要交通工具，未來淡江大橋蓋起來將會形成新的生活圈。