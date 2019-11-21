北水處天母加壓站歲修 士林北投部分地區明凌晨停水

2019-11-21 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／即時報導



台北自來水事業處將進行天母加壓站歲修，台北市士林區、北投區部分地區，將於明天（22日）凌晨1點到5點進行設備檢驗工程，停水4小時。

北水處指出，配合22日凌晨1點到5點天母加壓站設備年度檢驗工程，士林區天母東、西路以北地區，中山北路7段140巷及141巷以下區域（含同德街、石牌路2段高大、東山路、忠誠路2段207巷）等地區將停水4小時。

北水處也提醒，民眾可提早儲水備用，有任何用水問題，可電洽自來水處24小時客服專線（02）8733-5678或水處網站https://www.water.gov.taipei/查詢相關資訊。