北捷5車站新設超大屏幕 8大旅遊資訊一把抓

2019-11-21 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



台北捷運是觀光客在台北旅遊相當重要的交通工具，台北捷運公司即日起在台北車站、中山站、西門站、東門站、新北投站等5站，新設「車站生活資訊觸控屏幕-Metro e Touch」，提供旅客車站資訊、票價資訊、店家介紹等8大功能，包含中、英、日、韓4種語言切換功能，方便各國旅客使用。

「車站生活資訊觸控屏幕-Metro e Touch」有著超大顯示屏幕，8大功能包含路網圖、車站資訊、車站位置、列車時刻、票價資訊、轉乘資訊、店家介紹和生活資訊；屏幕右下角也設有日期、時間、天氣資訊，另為便利國外觀光客使用，設有中、英、日、韓4種語言。

值得一提的是，「車站位置」包括車站周邊地圖及鄰近出入口、公車資訊；「轉乘資訊」顯示公車動態轉乘資訊及公車到站時間，YouBike資訊也可在此查詢；「店家介紹」則是列出車站周邊商家訊息，除可觀看店家嚴選圖片外，還可以使用手機掃描QR code導航到店，對於不熟路況的觀光客相當實用，操作也直覺簡單。

為讓更多民眾認識e Touch，北捷明下午2時至3時將在西門站舉辦「e點就靈」體驗活動，參與體驗即可獲得限量造型御守包，內含價值150元的捷運一日票，限量發送 500份，歡迎民眾踴躍參加。