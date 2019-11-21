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還記得「忠仁忠義」？弟弟忠義現況曝光

2019-11-21 10:51聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

還記得「忠仁忠義」嗎？40年前亞洲第一位三肢坐骨連體嬰分割手術成功的「忠仁忠義」，哥哥張忠仁不幸於年初離世，弟弟張忠義將義賣忠仁生前油畫作品，贈給新北市身障適性生命教育協會，讓不少人動容。

弟弟張忠義（左）面對哥哥張忠仁的離世陷入一段傷痛，如今決定要繼承哥哥遺願，擔任生...
弟弟張忠義（左）面對哥哥張忠仁的離世陷入一段傷痛，如今決定要繼承哥哥遺願，擔任生命教育講師。圖／新北社會局提供
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弟弟張忠義面對哥哥的離世陷入一段傷痛，如今決定要繼承哥哥遺願，擔任生命教育講師，中華亞太關懷交流協會與新北市鷺江國際獅子會等，特別為兩兄弟舉辦「愛與關懷、生命奇幻之旅音樂會」，吸引不少人前往。

音樂會中決定拍賣忠仁生前油畫作品，所得捐給忠義，不過忠義隨即又轉贈給新北市身障適性生命教育協會，希望幫助其他身障朋友，讓參加音樂會的社會局副局長許秀能等人深感敬佩。

忠義表示，哥哥是他身體的另一半，也是生命的依靠，今年2月忠仁突然走了，前一天還說要到林口看他，因此始終認為哥哥只是去外地旅遊，直到親自將骨灰灑落樹葬才接受事實，也決定沒有哥哥的日子，也會努力過每一天。

中華亞太關懷交流協會理事長李振麟說，50歲以上的社會人士都知道「忠仁忠義」的故事，舉辦音樂會是為了追思忠仁、鼓勵忠義，也希望忠義持續生命教育的演講，讓愛永不止息。

忠義說，6年前獲得妻子蔣文燕父母的首肯，願意將女兒嫁給他，現在夫妻倆也有一對雙胞胎，雖然現在肉體痛苦指數更高，但為了哥哥與孩子，也答應妻子「照顧好自己就是最大的承諾」。

忠義也說，哥哥生前到學校、團體、企業、教會分享生命的故事，他也願意延續哥哥的遺願，繼續擔任生命教育講師，鼓勵更多生命中的徬徨者，像他這樣的身體都做到了，你有什麼做不到的。

忠仁的自畫像，向生命比YA。
忠仁的自畫像，向生命比YA。
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忠仁生前油畫作品「奇幻旅程」，由鷺江國際獅子會會長李順成（右3）買下捐給忠義（右...
忠仁生前油畫作品「奇幻旅程」，由鷺江國際獅子會會長李順成（右3）買下捐給忠義（右2），忠義再轉贈給新北市身障適性生命教育協會。圖／新北社會局提供
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音樂會連體嬰義賣身障

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