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停車一位難求 汐止大同路二段增機車格

2019-11-20 20:08觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止大同路二段550號機車要停卻經常找不到車位，相關單位人員就到現場會勘，決定加...
汐止大同路二段550號機車要停卻經常找不到車位，相關單位人員就到現場會勘，決定加設十七格的機車停車格。 圖／觀天下有線電視提供
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汐止大同路二段550號，靠近汐止火車站一帶，有許多店面及銀行，不過，機車要停卻經常找不到車位，也經常被開單，是不是能夠在比較寬敞的人行道上，畫設機車格，今(20)日相關單位人員就到現場會勘，決定加設十七格的機車停車格。

沿路看過去有店家也有銀行，許多民眾騎機車來買個東西或是咖啡就走，只是週邊沒停車格，大部分都停在人行道上，有時候靠近店家也停、馬路側也停，停放的機車一多，可能阻礙行人，有時警察開單，民眾收到罰單大喊吃不消，所以，就希望汐止大同路二段550號前，在人行空間夠寬的情況下，可以規劃機車停車格。

民眾說，之前不知道這裡不能停車，但希望能夠規劃機車格，這樣會比較好停車，就不用隨便亂停，一格一格會比較舒適。

信望里長楊順德表示，因為這裡沒有停車格，有民眾希望在人行道畫設機車格，但又擔心行人不好走，但是，如果畫在大同路上又擔心機車格一畫，汽車容易違規併排停車，嚴重影響交通，所以，現場會勘討論後，在顧慮到行人通行空間的情況下，決定畫設十七格的機車停車格。

人行道汐止警察

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