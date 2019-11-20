鼓勵精進服務品質 新北39家績優殯葬業者獲表揚

2019-11-20 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



新北市政府今日舉行「108年度優良殯葬設施暨殯葬服務業頒獎典禮」，由副市長謝政達頒發獎牌，表揚20家私立殯葬服務業者及19家私立殯葬設施暨經營業者。獲獎業者除提供現代化客製殯葬服務，並積極投入社會關懷，展現新北市殯葬文化新氣象。

副市長謝政達表示，為提升私立殯葬設施及殯葬服務業者服務品質，塑造殯葬服務新觀念、新形象及經營優質化，市府定期針對業者查核評鑑，透過公開透明公正的評比，激勵業界人員的良性競爭，並藉由表揚活動，將優質的業者及殯葬設施推薦給民眾，同時感謝業者在民眾人生終點的大事上，提供安心及圓滿的服務。

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民政局長柯慶忠表示，優良殯葬業者評選委員由學者專家組成，經由實地考核過程瞭解業者經營情形，並透過學者專家的建議及輔導，精進業者服務品質。今年除了頒發評鑑優良獎項，在殯葬禮儀服務業部分另頒發最佳新創獎及創新服務獎，以鼓舞新進優秀業者到本市發展，及勇於嘗試殯葬服務創新的業者。

其中，萬眾人本生命事業公司從去年遷址到新北，因應現代家庭很少掛遺像，特別客製化Q版亡者公仔贈送給家屬，除了緬懷亡者，也可以當擺飾，讓收到的家屬都相當感激；尚荷禮儀規劃公司則除了網站提供治喪規劃流程及透明的收費資訊，更推出網路試算表，讓民眾試算並選擇最適合的方案，分別獲得本年度最佳新創獎及創新服務獎肯定。

另外，本次許多獲獎的業者也積極投入公益，除提供低收入戶公益塔位及義助殮葬，並邀請個案家屬一起做公益，推展社會關懷，如禮御生命美學及國寶服務邀請個案家屬將答禮毛巾分別換成愛盲基金會及唐氏症兒童基金會手工皂，延續先行者的大愛，也讓社會充滿正能量。