坪林在地創意料理PK賽 融和異國多元風味

2019-11-20 20:09 觀天下 記者張雯琪／坪林報導



坪林區公所舉辦「坪林在地特色創意料理PK賽」，參賽者運用在地食材茶葉入菜，更有融和異國多元風味，道道色香味俱全。 圖／大新店有線電視提供 分享 facebook 新北市坪林區公所今(20)日在四樓禮堂舉辦「坪林在地特色創意料理PK賽」，共有30組人報名參加，參賽者運用在地食材以及當地特色茶葉入菜，更有融和異國多元風味，道道色香味俱全。

像是五路進財，居民鄭周樣就選用了包種茶粉、紅麴還有天然南瓜等食材做成發糕，不僅健康又好吃。還有來自印尼的點心，是利用坪林當地的蔬菜、水果、雞蛋加上印尼特色調味醬製作，除了色彩繽紛，同時也是相當開味的一道涼拌菜。

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坪林區公所表示，這次的料理PK賽最大特色就是融合在地、異國等多元風味，不僅有在地居民參加，更廣邀新住民、男性朋友們一起共襄盛舉，讓參賽者有機會切磋廚藝，也藉由不同的元素，激發大家的創意。

另外這次的活動也邀請公共托老中心的長者們共同參與，票選出最受歡迎的特色料理，長輩們看著各式美食，差點不知道要如何下手，而最後獲得最高票數，拿下冠軍寶座就是這鍋用台灣特有植物雞角刺，還有民眾自己養的雞所烹煮而成的雞湯。

由於這次居民所端出的每一道料理，都代表著坪林的特色、風味與人情味，因此公所也期盼，在公所大力推動觀光旅遊路線之際，可以讓在地店家在設計菜色作為參考。