每月一次清潔日 石門富基里環境五星級

2019-11-20 20:09 觀天下 記者廖品涵／石門報導



石門區富基里今年再次拿下里環境認證五星級殊榮，環境清潔日里長林茂森、里民及環保志工出來街道巷弄環境打掃。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 石門區富基里今年再次拿下里環境認證五星級殊榮，今(20)日是一個月一次的環境清潔日，里長林茂森邀請里民及環保志工出來街道巷弄環境打掃，並且一起慶祝今年再度拿五星的榮耀，區長林俊宏也親自帶來熱鬧又動態的環保講座，不只為環境做環保、也為體內做環保。

富基里長林茂森表示，很開心今年在大家的努力下又拿到五星級的好成績，趁著一月一次的清潔日，邀邀請里民一起慶祝再度拿五星的榮耀，也相當感謝里民與志工的協助，讓里內的環境不只乾淨還得到名次。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

富基里環保志光說，里內的環境清潔保持，不只是依靠一個月一次的環境清潔日，還有環保志工們平時更是會每隔幾天就出來修剪花木、掃地，就是要讓自身的住家環境保持乾淨，生活起來才更舒適。

環境打掃清潔後，區長林俊宏也來到富基里恭喜里長與里民，更帶來精彩的環保演說、有獎徵答，也一起跳節奏輕快的動健康，就是要里民在兼顧里內環保之餘，身體的保健也要顧得好。