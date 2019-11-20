萬里雙興里打造賞花道 種6450顆杜鵑花

2019-11-20 20:10 觀天下 記者廖品涵／萬里報導



北28-1縣道上種植了6450顆的杜鵑花與13顆的櫻花，市議員張錦豪也來關心花卉種植與生長狀況。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 萬里區雙興里期盼在北28-1縣道補植櫻花樹及多元花卉，經市議員張錦豪協助爭取後，也約定年底要種植完成，近來農業局也在北28-1縣道上種植了6450顆的杜鵑花與13顆的櫻花，今(20)日市議員張錦豪也來關心花卉種植與生長狀況。

市議員張錦豪指出，原來是因為北28-1縣道上沿途本來是有取間隔距離種櫻花，不過多年下來不少櫻花樹蟲害、生病枯死，里長希望農業局可以協助補植，美化環境，也可以增添山區的景觀亮點，因此也要求農業局要來協助補植，而這個月在農業局的協助下，北28-1縣道沿途不但多了13顆櫻花，還有6450顆的杜鵑花。

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另外在大坪國小的校門前方可以見到公車候車亭旁有一片路邊空地，沿途種植了杜鵑花，而櫻花則是補植在靠近天祥寶塔上山的路上，市議員張錦豪也要求農業局要妥善照顧並且確保這些櫻花樹與杜鵑花的健康狀態，期待在不久後的花季就可以見到花卉綻放，吸引更多遊客前來休憩賞花。