新莊民安國小校舍老舊 新校舍明年底完工

2019-11-20 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



新莊區民安國小校舍老舊正在改建，新北市長侯友宜今天下午前往視察工程進度，新北市新工處表示，國小舊有校舍牆柱結構持續龜裂、剝落，耐震係數不足，且建築物年齡58年，已達使用年限，目前新建築主結構已完成，預計明年12月底完工。

工務局說明，民安國小的改建工程將規畫新建一棟地上4層、含30間教室及8間辦公室的教學大樓及一棟地上3層體育館，地下2層則與交通局合作設置共構停車場；建築外觀以淺灰搭配深棕色抿石子，並加入黃、橘、淺藍色系，點綴牆面線板、圓弧屋頂等處，展現校園活潑氣息；另外，中庭景觀則會設置草原及生態水池，營造多樣化生態學習環境。

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新工處表示，目前建築主體結構已完成，正在積極進行室內裝修工程，新建校舍完成後，學校將擁有設備完善的教學教室、視聽教室、永續多樣性的生態池教學區，以及多功能體育館，地下二層停車場將提供214個汽車位及50個機車位。

新工處指出，在這次施工期間也建構友善通學步道，一併整併民安路上雜亂的電纜線，在校園步道下方建置弱電管道，協調台電將6支電桿下地，完工後將有效提升周邊景觀。

教育局長張明文表示，為了提供學生安全、進步及舒適的受教環境，在民國108至111年啟動「新北校舍美強生計畫」，預估投入84億元，從美感、補強、生態永續等面向，進行校舍補強、老校更新及新設校，改善校園安全及打造適合學生成長的永續環境。其中在校舍耐震補強經費為27億元，補強279棟校舍；在老舊校舍整建部分，將投入約57億元進行16校老舊校舍改建及新校舍興建。