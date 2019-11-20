新北統籌配合款六都倒數第二 侯友宜：爭取不容易

2019-11-20 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



2020立委選舉登記參選來到第三天，國民黨立委參選人李翁月娥、李永萍等人今早前往新北市選委會登記參選時提到，新北市的統籌分配款是六都中倒數第二，新北市長侯友宜對此表示，在爭取的過程中確實不容易，因為每個人都想去爭取，他可以體諒，也相信地方的聲音中央應該都有聽到。

侯友宜今天下午到新莊民安國小視察校舍改建工程，受訪時表示，立委、億元都非常關心新北市的財政狀況，長期以來，因為《財政收支劃分法》這麼多年都沒有辦法重新修訂，尤其新北市人口越來越多，分配比例一定會比較低，統籌分配款跟一般的這個補助款，跟專案的補助款，相對來說，還是希望大家一起來努力爭取。

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