親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

通勤族注意！北捷文湖線列車系統異常 多班次延誤

反送中戰火燒校園！港大學師生大逃亡 451人申請訪台大

新北統籌配合款六都倒數第二 侯友宜：爭取不容易

2019-11-20 17:06聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

2020立委選舉登記參選來到第三天，國民黨立委參選人李翁月娥、李永萍等人今早前往新北市選委會登記參選時提到，新北市的統籌分配款是六都中倒數第二，新北市長侯友宜對此表示，在爭取的過程中確實不容易，因為每個人都想去爭取，他可以體諒，也相信地方的聲音中央應該都有聽到。

侯友宜今天下午到新莊民安國小視察校舍改建工程，受訪時表示，立委、億元都非常關心新北市的財政狀況，長期以來，因為《財政收支劃分法》這麼多年都沒有辦法重新修訂，尤其新北市人口越來越多，分配比例一定會比較低，統籌分配款跟一般的這個補助款，跟專案的補助款，相對來說，還是希望大家一起來努力爭取。

侯友宜表示，每一個民意代表所表示的態度，都是希望跟新北市政府努力下，中央能夠多給一些支援，那個態度、想法都是一樣的。但在爭取的過程中確實不容易，因為每個人都想去爭取，他可以體諒，侯友宜說，地方的聲音中央應該都有聽到，不管如何，中央跟地方一起努力，讓新北市的建設會更好，這才是我們最大的目的。

國民黨立委參選人李翁月娥、李永萍等人今早前往新北市選委會登記參選時提到，新北市的...
國民黨立委參選人李翁月娥、李永萍等人今早前往新北市選委會登記參選時提到，新北市的統籌分配款是六都中倒數第二，新北市長侯友宜對此表示，在爭取的過程中確實不容易，因為每個人都想去爭取，他可以體諒。記者江婉儀／攝影
分享

侯友宜2020立委選舉

相關新聞

影／北市畜產前總座降職掃廁所 蔡壁如說原委

2019-11-20 15:22

新莊民安國小校舍老舊 新校舍明年底完工

2019-11-20 18:01

涉性騷擾學姐劉嘉仁回鍋北市聯醫 黃瀞瑩：不予置評

2019-11-20 14:42

業者：產地屠宰技術上能做到 但恐影響萬人生計

2019-11-20 14:31

五泰輕軌調整高架、機廠位置 年底前7度送中央審議

2019-11-20 14:28

北市主張家禽產地屠宰 農委會贊成

2019-11-20 14:25

「產地屠宰是防疫趨勢」 台北市場處：下月與新北討論

2019-11-20 14:25

發現台北在地色彩 「名所考現學．臺北色」展至12月15日

2019-11-20 13:35

熱門文章

畜產公司前總經理貶去洗廁所 柯文哲：總經理不能掃嗎

2019-11-20 10:17

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top