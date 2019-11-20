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日本高校到瑞芳高工交流 跳竹竿、搓粉圓體驗台灣文化

2019-11-20 16:30聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市瑞芳高工今天接待日本千葉縣立印旛明誠高校200多名師生來訪，校方安排千葉縣學生玩跳竹竿、製作橡皮筋竹槍和搓粉圓，體驗台灣傳統文化，並讓兩校學生在輕鬆的氛圍中交流，彼此學習不同民族文化長處，增加國際視野。

瑞芳高工表示，學校所在地東北角「水金九」風景區，一直都是日籍旅客來台觀光主要去處。日據時代的金瓜石因為日本「田中組」經營金銅採礦事業，至今仍保留日式風情。瑞芳高工因地利之便，加上創校推手是日本來台工程師八田與一，每年都有來自日本的學校師生來訪。

日本千葉縣立印旛明誠高校200多名師生今天上午抵達瑞工，兩校事前經過幾個月的電子郵件往返，並安排兩地學生配對互為學伴，一對一相互學習。

日本學生今天專程造訪，學伴配對入班學習，讓日本學生體會台灣傳統文化教育內涵。今天安排的活動以體驗台灣傳統童玩為主，兩地師生一起跳竹竿、DIY橡皮筋竹槍。

瑞芳高工學生送給日本學生的紀念品，是由學校電腦機械製圖科雷射切割技術課程，製作的「指尖天燈」，讓對方認知台灣技職教育的創意。兩地學生也參加「珍珠奶茶搓粉圓」活動，最後一起用餐，為今年國際教育交流活動劃下句點。

瑞芳高工校長顏龍源表示，學生學習不能侷限課堂知識，透過這次聯誼活動，不只兩校情誼更加穩固，老師與同學也學到真真實實的外交禮儀課程，希望兩校日後能更進一步交流。

瑞芳高工學生呂慧香有一半日本血統，擔任今天活動的學生致詞代表，過程中也協助翻譯。她說，學校規畫與日本高校交流，讓她感到非常開心，與日本學伴互動，深刻體驗日本實事求是的精神，收獲滿滿。

日本千葉縣立印旛明誠高校200多名師生今天到瑞芳高工交流，校方安排兩地學生一起跳...
日本千葉縣立印旛明誠高校200多名師生今天到瑞芳高工交流，校方安排兩地學生一起跳竹竿同樂。圖／瑞芳高工提供
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日本千葉縣立印旛明誠高校200多名師生今天到瑞芳高工交流，校方安排兩地學生一起製...
日本千葉縣立印旛明誠高校200多名師生今天到瑞芳高工交流，校方安排兩地學生一起製作橡皮筋竹槍同樂。圖／瑞芳高工提供
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日本千葉縣立印旛明誠高校200多名師生今天到瑞芳高工交流，校方安排兩地學生一起跳...
日本千葉縣立印旛明誠高校200多名師生今天到瑞芳高工交流，校方安排兩地學生一起跳竹竿同樂。圖／瑞芳高工提供
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