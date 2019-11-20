日本高校到瑞芳高工交流 跳竹竿、搓粉圓體驗台灣文化

2019-11-20 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



新北市瑞芳高工今天接待日本千葉縣立印旛明誠高校200多名師生來訪，校方安排千葉縣學生玩跳竹竿、製作橡皮筋竹槍和搓粉圓，體驗台灣傳統文化，並讓兩校學生在輕鬆的氛圍中交流，彼此學習不同民族文化長處，增加國際視野。

瑞芳高工表示，學校所在地東北角「水金九」風景區，一直都是日籍旅客來台觀光主要去處。日據時代的金瓜石因為日本「田中組」經營金銅採礦事業，至今仍保留日式風情。瑞芳高工因地利之便，加上創校推手是日本來台工程師八田與一，每年都有來自日本的學校師生來訪。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

日本千葉縣立印旛明誠高校200多名師生今天上午抵達瑞工，兩校事前經過幾個月的電子郵件往返，並安排兩地學生配對互為學伴，一對一相互學習。

日本學生今天專程造訪，學伴配對入班學習，讓日本學生體會台灣傳統文化教育內涵。今天安排的活動以體驗台灣傳統童玩為主，兩地師生一起跳竹竿、DIY橡皮筋竹槍。

瑞芳高工學生送給日本學生的紀念品，是由學校電腦機械製圖科雷射切割技術課程，製作的「指尖天燈」，讓對方認知台灣技職教育的創意。兩地學生也參加「珍珠奶茶搓粉圓」活動，最後一起用餐，為今年國際教育交流活動劃下句點。

瑞芳高工校長顏龍源表示，學生學習不能侷限課堂知識，透過這次聯誼活動，不只兩校情誼更加穩固，老師與同學也學到真真實實的外交禮儀課程，希望兩校日後能更進一步交流。