影／北市畜產前總座降職掃廁所 蔡壁如說原委
2019-11-20 15:22
聯合報 記者羅紹平
／台東即時報導
北市畜產公司前總經理楊嘉仁遭降職為專員，被派去掃廁所，北市府顧問蔡壁如說明原委，楊的職務被調整是因涉及採購弊案，至於打掃環境清潔，也無關職場罷凌，因為畜產公司人力物力不足，環境清潔的工作，連現任總經理姚量議都自己下去做。
《鏡週刊》今天爆料指楊嘉仁去年中到職不到一年，因羽毛清運標案被指控背信及圖利廠商，盡管調查期間楊嘉仁不斷喊冤，甚至自請辭去總經理一職，從月薪8萬多的總經理，一路降到月薪5萬多的專員，職等連降4等，現任總經理姚量議卻下令要楊嘉仁去做清潔工作掃廁所、掃市場、擦油漆等工作，引發職場霸凌爭議。
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蔡壁如說，楊涉及的案子還在調查，不確定涉及不法，市府原本的立場是暫時不調整職務，但有多位議員關切且積極介入，畜產公司才與議員達成共識，最後才做了調整，市府對畜產公司人事案予以尊重。
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