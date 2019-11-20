五泰輕軌調整高架、機廠位置 年底前7度送中央審議

2019-11-20 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



五股泰山輕軌捷運延宕多年，新北市交通局今再召開五泰說明會，聽取民意，現場約5、60名民眾參與。對於先前泰山民眾擔心的人車爭道、機廠位置等問題，交通局將F11站改為高架，機廠也移至鄰貴子坑溪北側，面積也從原先5.5公頃修改為4公頃，接下來會將居民意見以納入報告修正，預計可行性研究報告將在年底前提送中央審議。

五股泰山路線全長約11.56公里，其中高架段約7.75公里，平面段約3.81公里，共設置14座車站，含7座高架、7座平面與1座機廠，其中五泰輕軌F01站與環狀線Y22站轉乘、F05站與蘆洲線蘆洲站轉乘、F14站則與機場捷運線A5a站轉乘。

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今年7月交通局曾分別在五股公所及泰山公所舉辦輕軌說明會，當時有居民認為，五股段是高架段，泰山卻是走平面道路，新五路、楓江路本來就很擁擠，若又加上輕軌，恐會上演「人車爭道」的畫面，造成交通癱瘓。

對此，新北市捷運局副局長詹榮鋒解釋，經調整後改為採高架跨越楓江路及泰林路後再轉為平面，屆時 F11站改為高架並調整至公兒二用地、F12站則是移至臨機廠，就不會衝擊當地交通。

至於機廠設置問題，除了調整至鄰貴子坑溪北側，面積也從原先5.5公頃修改為4公頃，但今天仍有民眾希望可以移往五股，詹榮鋒說明，由於該預定地是洪水平原第二級管制區，水利因素、管轄權在中央；且必須跨越新五路，有高架、國道交流道系統，工程難度高；甚至還有處理五股垃圾山的整地等問題，困難度較高。