親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜被爆大安區疑似也有房 韓辦發聲明告媒體

鳳凰颱風逼近 氣象局不排除發布陸海警

五泰輕軌調整高架、機廠位置 年底前7度送中央審議

2019-11-20 14:28聯合報 記者張曼蘋／即時報導

五股泰山輕軌捷運延宕多年，新北市交通局今再召開五泰說明會，聽取民意，現場約5、60名民眾參與。對於先前泰山民眾擔心的人車爭道、機廠位置等問題，交通局將F11站改為高架，機廠也移至鄰貴子坑溪北側，面積也從原先5.5公頃修改為4公頃，接下來會將居民意見以納入報告修正，預計可行性研究報告將在年底前提送中央審議。

五股泰山路線全長約11.56公里，其中高架段約7.75公里，平面段約3.81公里，共設置14座車站，含7座高架、7座平面與1座機廠，其中五泰輕軌F01站與環狀線Y22站轉乘、F05站與蘆洲線蘆洲站轉乘、F14站則與機場捷運線A5a站轉乘。

今年7月交通局曾分別在五股公所及泰山公所舉辦輕軌說明會，當時有居民認為，五股段是高架段，泰山卻是走平面道路，新五路、楓江路本來就很擁擠，若又加上輕軌，恐會上演「人車爭道」的畫面，造成交通癱瘓。

對此，新北市捷運局副局長詹榮鋒解釋，經調整後改為採高架跨越楓江路及泰林路後再轉為平面，屆時 F11站改為高架並調整至公兒二用地、F12站則是移至臨機廠，就不會衝擊當地交通。

至於機廠設置問題，除了調整至鄰貴子坑溪北側，面積也從原先5.5公頃修改為4公頃，但今天仍有民眾希望可以移往五股，詹榮鋒說明，由於該預定地是洪水平原第二級管制區，水利因素、管轄權在中央；且必須跨越新五路，有高架、國道交流道系統，工程難度高；甚至還有處理五股垃圾山的整地等問題，困難度較高。

詹榮鋒也說，五股泰山輕軌機廠經過多次評估才決定在泰山都市計畫農業區，屆時會將機廠聯合開發，考慮作為住宅、商場等使用，強化交通機能並帶動區域發展，說明會後將納入民眾意見再做修正，預計最快年底前將可行性評估送至中央。

五股泰山輕軌捷運延宕多年，新北市交通局今天再與民眾召開五泰說明會，現場約5、60...
五股泰山輕軌捷運延宕多年，新北市交通局今天再與民眾召開五泰說明會，現場約5、60名民眾參與。記者張曼蘋／攝影
分享
新北市交通局今天再與民眾召開五股泰山輕軌說明會，現場約5、60名民眾參與。記者張...
新北市交通局今天再與民眾召開五股泰山輕軌說明會，現場約5、60名民眾參與。記者張曼蘋／攝影
分享

輕軌機場捷運

相關新聞

碧潭有約終於租出了 「碧潭有約廣場」明年7月開幕

2019-11-20 13:32

獨／性騷「學姐」請辭是假的 劉嘉仁回鍋聯醫當特助

2019-11-20 11:41

北畜傳職場霸凌 前老總降等還變清潔工

2019-11-20 10:31

台東馬偕引進「氣管鏡超音波」技術 胸腔內科病患福音

2019-11-20 15:25

影／北市畜產前總座降職掃廁所 蔡壁如說原委

2019-11-20 15:22

業者：產地屠宰技術上能做到 但恐影響萬人生計

2019-11-20 14:31

北市主張家禽產地屠宰 農委會贊成

2019-11-20 14:25

「產地屠宰是防疫趨勢」 台北市場處：下月與新北討論

2019-11-20 14:25

發現台北在地色彩 「名所考現學．臺北色」展至12月15日

2019-11-20 13:35

柯文哲推家禽產地屠宰冷送北市 市場處：未來趨勢

2019-11-20 11:15

北台田徑對抗賽基隆全中運亮點選手表現佳 中山高奪9金

2019-11-20 11:10

柯文哲主張家禽產地屠宰送台北 農委會表贊成

2019-11-20 11:09

新北坪林區茶農翁治源製茶封王 為新北拿9連霸

2019-11-20 11:07

禽肉生產地屠宰再送來台北行不行？ 各方意見分歧

2019-11-20 11:07

亞洲地區年度旅遊大獎 新北市獲最佳旅遊目的地獎

2019-11-20 10:43

侯友宜：不希望基層辛苦 被抹煞成為選舉口水戰

2019-11-20 10:27

畜產公司前總經理貶去洗廁所 柯文哲：總經理不能掃嗎

2019-11-20 10:17

新北投資環境看好 落實投資金額逾千億

2019-11-20 08:37

新北環保檢舉獎金 還有數萬沒人領

2019-11-20 00:21

新北無煤城市 燃煤鍋爐年底先退場

2019-11-20 00:19

北市第一果菜、魚市場改建 改採減項發包

2019-11-20 00:14

北美館擴建案環評過關 要求監測地層

2019-11-20 00:06

市場改建追加預算拖到卸任時？ 柯文哲挨批留爛攤子

2019-11-20 00:05

挑戰人生下半場／退休生活更活躍 林榮祿當導遊、玩攝影

2019-11-19 23:57

九份遊客增3成 停車場兩地開放

2019-11-19 23:43

打敗蔣萬安？何景榮參選政見放照片、插圖

2019-11-19 20:22

新莊慶保儀大夫聖誕 五百斤神豬犒謝神明

2019-11-19 19:14

結婚50年相處有道 石門區金鑽婚表揚

2019-11-19 19:06

淡水中正美食廣場整新開幕 軟硬體大升級

2019-11-19 19:04

年底迎新 汐止議員備水果月曆大方送

2019-11-19 19:04

瑞芳老街辦手作坊 作品義賣免費參加

2019-11-19 19:01

吉林國小教練遭撞 校方家長發起募款

2019-11-19 18:33

新北警花200多萬引進Gogoro警車 里程受限基層不敢騎

2019-11-19 18:16

北美館擴建案三闖環評過關 未來監測周邊地層是否下陷

2019-11-19 17:13

台中低底盤公車拒載身障者？ 交局：邀身障者當秘密客

2019-11-19 16:39

3D列印義肢 工研院攜手馬偕助獨臂男嬰順利成長

2019-11-19 16:38

清法戰爭坐鎮淡水 滬尾礟台復刻阿姆斯脱朗後膛砲

2019-11-19 16:37

台中花博來客724萬 附近景點來客卻大減

2019-11-19 16:18

台北市廉政透明委員會前委員方儉 登記參選北市立委

2019-11-19 16:09
看更多

熱門文章

新北警花200多萬引進Gogoro警車 里程受限基層不敢騎

2019-11-19 18:16

畜產公司前總經理貶去洗廁所 柯文哲：總經理不能掃嗎

2019-11-20 10:17

台中市區景點只剩「逢甲夜市」？ 在地房東看完也搖頭

2019-11-19 16:25

升級回歸！宜蘭新測速桿下月啟用 飆200公里「照」抓

2019-11-19 15:46

獨／性騷「學姐」請辭是假的 劉嘉仁回鍋聯醫當特助

2019-11-20 11:41

北畜傳職場霸凌 前老總降等還變清潔工

2019-11-20 10:31

高鐵南延17公里居然要10年才完工 潘孟安：不能接受

2019-11-19 20:04

打造城鎮之心 苗栗火車站大改造 可望明年6月完工

2019-11-19 20:27

搭機捷好臭「有尿騷味」 民代再爆椅套採購標案疑雲

2019-11-20 13:25

傳將花大錢整修民雄落羽松秘境 公所：誤會

2019-11-19 17:18

超搶手！嘉市國際管樂節門票開賣 靜岡大學演出剩百張

2019-11-20 08:29

超扯！專業犬舍用水果紙箱寄狗 動保處：違反規定

2019-11-19 19:27

驚！竹縣游泳館傳有救生員持假證照 稽查確認偽造文書

2019-11-19 16:38

周氏百年祖墳在軍事管制區 陳玉珍協商讓宗親購回

2019-11-19 17:18

陳吉仲直指地方散布花生進口假消息 張麗善：事實陳述

2019-11-19 18:56

航空城第三跑道環評卡關 明年4月土地公告徵收恐跳票

2019-11-19 18:47

測速桿王前4強都在蘇花公路 10個月讓3萬多人荷包失血

2019-11-19 16:29

國門陸橋又要管制 公路總局：鋼箱梁補強縮車道26天

2019-11-19 20:55

花生進口謠言更嚴重 陳吉仲：再不行我天天來雲林

2019-11-19 17:14

農民苦打了1、20通電話沒人要收花生 陳吉仲：我來收

2019-11-19 18:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top