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發現台北在地色彩 「名所考現學．臺北色」展至12月15日

2019-11-20 13:35聯合報 記者郭頤／台北即時報導

北市立美術館即日起至12月15日舉辦「名所考現學．台北色」展覽， 由北美館與學學文化創意基金會共同策畫，攜手北市永安國小、民族國小、社子國小3所學校師生，從食、衣、住、行等面向中，尋找地方社區有趣又有代表性的色彩，活動成果將在北美館南進門廊道以展覽形式呈現。

「名所考現學．臺北色」展期即日起至12月15日，全展免票參觀，學生們利用地方上的代表色彩，創作小紙偶、圖畫等作品，民眾在可以色彩轉變的秋季裡走入北美館南進門，重新感受、認知地方，再次定義彼此對城市的心靈印象。

北美館指出，「名所考現學，臺北色」計畫發想自北美館典藏的鄉原古統作品《臺北名所繪畫十二景》(「名所」為早期日本對地方史蹟與特色風景之稱)，以此為靈感邀請文史工作者及社區居民，帶領3所有地理淵源的國小師生，對百年前鄉原古統的創作場景進行「考『現』學」。

北美館表示，此活動將社區轉化為藝術學習基地，讓學生藉由實地踏查、逐次討論、挑選具地域特色的人文地景，並以篩選出的代表色彩進行藝術創作，藉此重新認識當下的台北，也讓學生從生活中培養美感，在土地上發現美。

「名所考現學．臺北色」展期即日起至12月15日，全展免票參觀，學生們利用地方上的...
「名所考現學．臺北色」展期即日起至12月15日，全展免票參觀，學生們利用地方上的代表色彩，創作小紙偶、圖畫等作品。圖／北美館提供
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民族國小學生與在地居民討論旗袍的色彩，共同尋找社區的文化顏色。圖／北美館、學學文...
民族國小學生與在地居民討論旗袍的色彩，共同尋找社區的文化顏色。圖／北美館、學學文化創意基金會提供
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「名所考現學．臺北色」展期即日起至12月15日，全展免票參觀，學生們利用地方上的...
「名所考現學．臺北色」展期即日起至12月15日，全展免票參觀，學生們利用地方上的代表色彩，創作小紙偶、圖畫等作品。圖／北美館提供
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民族國小學生與在地居民討論糙米的色彩，共同尋找社區的文化顏色。圖／北美館、學學文...
民族國小學生與在地居民討論糙米的色彩，共同尋找社區的文化顏色。圖／北美館、學學文化創意基金會提供
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