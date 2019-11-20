碧潭有約終於租出了 「碧潭有約廣場」明年7月開幕

2019-11-20 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



新北市府的捷運共構宅「碧潭有約」，日前歷經樂陞公司欠繳租金等訴訟風波，如今終於再成功標租，由展拓顧問股份有限公司得標。預計明年7月將打造成為「碧潭有約廣場DCC PLAZA」複合型商場開幕，帶動新店區新一波商機。

「碧潭有約」商場之前由樂陞得標經營，但因樂陞未繳交租金，曾積欠市府3千萬元，因而市府在2017年8月終止租賃關係。

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展拓顧問公司進駐桃園八德廣豐新天地、花蓮車站等商場；董事總經理李鎮宇表示，公司一直在北台灣尋覓適合的地點，碧潭有約生活廣場預計在明年7月開幕，商場地下1樓置地上2樓，內有超市、餐廳、文具百貨、多功能教室等各種滿足生活機能的設施，預計吸引新店各社區及安坑一帶居民。

李鎮宇表示，為了讓商場與碧潭的湖光景色結合，將會重新布置連接商場與碧潭河岸的平台，搭配捷運連通道路的打通與複合性商場進駐，吸引人潮到新店消費，帶動碧潭捷運站的周邊商機。

李鎮宇也指出，由於商場位於住宅區內，未來也將回饋當地里民，提供多功能教室讓居民在周末辦活動使用，讓當地居民在周末假期能有更多的休閒娛樂，與當地居民攜手創造共榮的局面。

新北市副市長吳明機表示，未來市府也將串連新店捷運站與碧潭商圈，提供當地民眾有更多休憩、購物的選擇，讓碧潭生活機能更加完善。

經發局補充，新北市招商以招商一條龍與單一窗口服務，讓所有投資業者在高效率的行政作業下，帶動新北整體投資及經濟發展。除碧潭有約以外，目前八里台北港第二種產業專用區及新北市淡水沙崙園區暨停車場用地興建營運移轉案也正上網公告中。