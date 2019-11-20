獨／性騷「學姐」請辭是假的 劉嘉仁回鍋聯醫當特助

2019-11-20 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



據了解，劉嘉仁其實並未請辭，這段時間是在「請假」，且為了避風頭，原本從聯合醫院借調到北市府的劉嘉仁，已確定將回鍋聯合醫院，繼續擔任聯合醫院總院長黃勝堅的機要秘書。圖／報系資料照 分享 facebook

北市府前顧問劉嘉仁日前因捲入疑似性騷擾「學姐」黃瀞瑩疑雲，為了自清，劉嘉仁月初發表聲明，強調為了避免更多指涉，「請辭證明清白」，期待調查作業完成，報告提出的那一刻到來；台北市長柯文哲則說，有時候既然有人有意見，擺在這裡會增添困擾，那就先請辭調查，調查完再處理。

不過據了解，劉嘉仁其實並未請辭，這段時間是在「請假」，且為了避風頭，原本從聯合醫院借調到北市府的劉嘉仁，已確定將回鍋聯合醫院，繼續擔任聯合醫院總院長黃勝堅的機要秘書。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

對此，北市府衛生局長黃世傑證實，昨天確實有收到來文，劉嘉仁將從市府借調回聯合醫院， 儘管職務不清楚，不過應該就是回任原職務。

至於為什麼是借調，而非聘用？黃世傑表示，劉嘉仁好像是請假，並非請辭，若請辭的話，應沒有借調的問題。

實際上，柯市府內「假請辭、真調職」的情況，劉嘉仁並非首例，過去北市府市長室前專員邱昱凱，在2015年時，因涉及「關說替代役」而請辭獲准，同年11月卻回鍋擔任北市府公民參與委員會委員，去年選後更到悠遊卡公司任職，引發藍綠議員關注。

對此，國民黨市議員吳世正諷刺，柯文哲團隊就是「講得好聽、做得很難看」，只是在網路上製造出辭職的消息，贏得網路上的稱讚，後面再做調整，也因為柯文哲的縱容，讓幕僚覺得只要是對選舉有幫助的人，柯文哲都不會讓他們做，久而久之，是非不分、賞罰不明，市府官員對於這些機要、秘書、特助都很反彈。

吳世正表示，柯文哲真的沒有像他口中這麼自誇的高道德標準，只是講得很好聽，讓大家稱讚、按讚，等新聞過去了，才拉線根本就不是這麼糊誒事，且常用這種手法，實在是有欺瞞社會大眾的嫌疑。

吳世正說，柯文哲這種行事作風，也讓不少公務員不敢恭維，只能埋怨在心中。畢竟事情就要正式官員扛，出事這些人都沒有責任，甚至還有更好的位子，這對整個團隊士氣、行政工作是很大的打擊。