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獨／性騷「學姐」請辭是假的 劉嘉仁回鍋聯醫當特助

台灣戴姓高中生在港獲釋 陸委會證實

獨／性騷「學姐」請辭是假的 劉嘉仁回鍋聯醫當特助

2019-11-20 11:41聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

據了解，劉嘉仁其實並未請辭，這段時間是在「請假」，且為了避風頭，原本從聯合醫院借...
據了解，劉嘉仁其實並未請辭，這段時間是在「請假」，且為了避風頭，原本從聯合醫院借調到北市府的劉嘉仁，已確定將回鍋聯合醫院，繼續擔任聯合醫院總院長黃勝堅的機要秘書。圖／報系資料照
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北市府前顧問劉嘉仁日前因捲入疑似性騷擾「學姐」黃瀞瑩疑雲，為了自清，劉嘉仁月初發表聲明，強調為了避免更多指涉，「請辭證明清白」，期待調查作業完成，報告提出的那一刻到來；台北市長柯文哲則說，有時候既然有人有意見，擺在這裡會增添困擾，那就先請辭調查，調查完再處理。

不過據了解，劉嘉仁其實並未請辭，這段時間是在「請假」，且為了避風頭，原本從聯合醫院借調到北市府的劉嘉仁，已確定將回鍋聯合醫院，繼續擔任聯合醫院總院長黃勝堅的機要秘書。

對此，北市府衛生局長黃世傑證實，昨天確實有收到來文，劉嘉仁將從市府借調回聯合醫院， 儘管職務不清楚，不過應該就是回任原職務。

至於為什麼是借調，而非聘用？黃世傑表示，劉嘉仁好像是請假，並非請辭，若請辭的話，應沒有借調的問題。

實際上，柯市府內「假請辭、真調職」的情況，劉嘉仁並非首例，過去北市府市長室前專員邱昱凱，在2015年時，因涉及「關說替代役」而請辭獲准，同年11月卻回鍋擔任北市府公民參與委員會委員，去年選後更到悠遊卡公司任職，引發藍綠議員關注。

對此，國民黨市議員吳世正諷刺，柯文哲團隊就是「講得好聽、做得很難看」，只是在網路上製造出辭職的消息，贏得網路上的稱讚，後面再做調整，也因為柯文哲的縱容，讓幕僚覺得只要是對選舉有幫助的人，柯文哲都不會讓他們做，久而久之，是非不分、賞罰不明，市府官員對於這些機要、秘書、特助都很反彈。

吳世正表示，柯文哲真的沒有像他口中這麼自誇的高道德標準，只是講得很好聽，讓大家稱讚、按讚，等新聞過去了，才拉線根本就不是這麼糊誒事，且常用這種手法，實在是有欺瞞社會大眾的嫌疑。

吳世正說，柯文哲這種行事作風，也讓不少公務員不敢恭維，只能埋怨在心中。畢竟事情就要正式官員扛，出事這些人都沒有責任，甚至還有更好的位子，這對整個團隊士氣、行政工作是很大的打擊。

柯文哲北市衛生局

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