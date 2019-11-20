柯文哲推家禽產地屠宰冷送北市 市場處：未來趨勢

2019-11-20 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



台北市長柯文哲日前在臉書貼出巡視家禽批發市場的影片，主張現代化的市場管理，應該是在產地屠宰冷鏈運送，不是整車運到台北，不人道也不符合成本；市場處指出，這也算因應中央防疫政策的未來趨勢，預計下個月將與新北討論如何合作。

市場處副處長汪昭華表示，家禽批發市場主要任務仍是批發交易平台，屠宰是附屬；過去中央為了防疫禁止零售市場屠宰雞隻，北市目前都集中在家禽批發市場進行，但相對也要設法處理廢棄屠體與羽毛，若能從產地就屠宰好保鮮送入批發市場，也有助於衛生防疫。

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不過，汪昭華坦言，產地屠宰冷鏈運送不只是產地到批發市場的事，消費端也要能夠接受冷凍或冷藏的家禽屠體，這部分需要由銷售業者向消費端溝通；另一方面，產地過去只要把家禽養大就能送出，未來產地也必須具備處理屠宰且有冷練運輸的能力，這方面可能也要中央政府協助才容易推行。