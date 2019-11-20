新北坪林區茶農翁治源製茶封王 為新北拿9連霸
2019-11-20 11:07
聯合報 記者施鴻基
／新北即時報導
新北市坪林區茶農翁治源參加「2019年全國部分發酵茶製茶技術競賽」，獲得冠軍，順利讓新北蟬聯9屆冠軍，今天到市府獻獎，市長侯友宜回贈冠軍匾額。
新北市農業局自2011年起輔導茶農參加「全國部分發酵茶製茶技術競賽」，參賽者須先在各茶產區製茶競賽取得優勝，再經市級競賽評選脫穎而出，代表新北市參與全國製茶技術競賽。
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今年新北4名選手參賽，有3人獲獎，包括冠軍翁治源，及季軍王世瑜、張宏圩。年僅31歲的翁治源來自坪林，原本是電機碩士，5年前選擇回到坪林與父親打拚，如今成為賽事開辦以來最年輕的冠軍製茶師。
「種茶真的很辛苦」翁治源表示，從採收到加工，經常無法好好睡一覺，回想比賽時碰上大雨，缺乏足夠日光，一度以為會落選，最後挑梗試泡成品時，也因為太疲勞味覺失靈，想不到最後能奪冠，「覺得一切辛苦都值得了」。
農業局表示，新北市為是包種茶發源地，獲9連霸證明新北製茶技術頂尖，未來期待能有更多青農返鄉當「做茶人」。
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