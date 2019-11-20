亞洲地區年度旅遊大獎 新北市獲最佳旅遊目的地獎
2019-11-20 10:43
聯合報 記者施鴻基
／新北即時報導
「Now Travel Asia Award 亞洲地區年度旅遊大獎」自2014年起舉辦，每年由75萬讀者網路票選，選出年度優異觀光產業，是亞太地區年度旅遊盛會，新北市獲頒亞太最佳旅遊目的地獎，也成為今年主辦城市。
主辦單位經過1年評比，頒發「亞太最佳旅遊目的地獎（Asia-Pacifics Top Travel Destination）」給新北市，選在得獎城市辦頒獎典禮。台灣獲得其他類別獎項還包含長榮航空、福容大飯店、遠東香格里拉酒店、台北W Hotel等。
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副市長吳明機代表受獎時表示，新北市擁有豐富的山海觀光資源如九份、平溪、野柳、淡水等景點，一年四季都有豐富多元的節慶活動，顯現新北市具備國際觀光吸引力，世界都能看見新北市觀光旅遊潛力。
觀光旅遊局長張其強表示，新北市山海觀光資源豐饒，努力打造觀光新品牌「青春山海線」，串連從淡水到三貂角的旅遊景點，還有兼具歷史人文特性的台灣朝聖之路「淡蘭古道」，也鼓勵地方創生、綠色旅遊，這次獲獎不僅展現新北觀光軟實力，也可望吸引更多國際觀光客旅遊。
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