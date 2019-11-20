侯友宜：不希望基層辛苦 被抹煞成為選舉口水戰

2019-11-20 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



新北市長侯友宜對台商回流投資發言，成為藍綠總統大選攻防議題。侯友宜今天表示，不希望市府基層的辛苦被抹煞，成為口水戰討論內容。他也特別提及對中央的感謝是為了工業區立體化。

侯友宜說，新北市一年來經濟發展局非常辛苦招商引資下，目標1千億已經超標，目前已經落實1061億，他感謝經發局員工和廠商支持，計畫本月29日公開致謝，感謝廠商在台灣、在新北投資。

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他說，選舉到了，很多不必要的口水，甚至是無意義的鬥來鬥去，可能會讓第一線同仁辛苦被抹煞，新北市要拚經濟做更好，需要多鼓勵，而不是成為選舉討論對象，他衷心期盼大家好好做事。

「感謝中央的事情，我特別要說清楚。」侯友宜說， 擔任市長第一次參加行政院會，發現新北很多工業區沒被列入立體化，很多台商、外商進到新北投資困難，所以希望多管道推動，曾找經濟部長沈榮津尋求支持，中央也確實提供協助，所以為工業區立體化致謝，「中央聽進去地方的聲音，願意來幫忙，我心存感謝」。