新北投資環境看好 落實投資金額逾千億

2019-11-20 08:37 中央社 新北19日電



新北市長侯友宜（中）。 聯合報系記者胡瑞玲╱攝影 分享 facebook

新北市投資環境持續看好，台商回流投資件數已達43件，投資金額達2586億元，若併計公有土地招商及民間投資，總金額已逾4000億元，其中，落實投資金額達1061億元。

新北市長侯友宜10月赴議會接受施政總質詢時針對新北招商成效表示，今年年初設定「一年內攜手十個招商夥伴，服務百件招商案，達成千億元投資，創造萬個工作機會」的招商目標。

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侯友宜當時表示，已落實的投資金額超過1000億元，創造超過1萬8000個就業機會，而這個預定的招商目標已達成。

經濟發展局長何怡明表示，新北的投資環境持續被看好，投資金額也逐漸成長，10月間已服務39家回流台商，初估投資金額約新台幣2500億元。但11月截至今天，已服務台商數成長為43件，金額增為2586億元。

若併計公有土地招商及協助民間投資案等，新北市的投資總金額已超過4000億元，已購地或取得建照的投資案，已落實金額從10月累計1002億元成長到1061億元，創造的就業機會將達2萬3558個。

她表示，地方政府服務的招商案是依業者所提出的投資計畫審核並提供服務，不管業者投資金流如何調度，只要業者購地蓋廠房並取得建照，就是具體投資行為，據以估算已落實投資的金額比較實際。

她強調，投資案仍持續增加，尤其是近期將確定工業區立體化約10多億元的投資，再加上投資總額約達142億元的林口影視媒體產業專區的投標案即將結標，預估12月應可決標等因素來看，全年總投資金額仍將持續攀高。