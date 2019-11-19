板橋江翠國中改建工程 第一階段拚明年6月完工
2019-11-19 20:23
聯合報 記者胡瑞玲
／新北即時報導
新北市板橋江翠國中位於板橋核心區，市府配合中央補助投注3億多經費，新建44間教室、自立廚房及10間幼兒園教室，新北市長侯友宜今前往勘查，新北市工務局指出，工程設計導入BIM模型分析，避免陽光直射進入教室，影響學生學習，且教室燈具開啟可配合日照、開窗方向及空間使用方式，更省電。
位於板橋都會核心區域的江翠國中為逾30年老校，為提升校舍耐震安全性及改善教學環境品質，市府積極進行老舊校舍改建工程，並配合中央補助投注約3億143萬元的經費。
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工務局表示，此案工程分2期進行，第1期先針對教學大樓及專科教室老舊剝落部分進行補強及改建，預計明年6月前完工，第2期則於明年7月進行3層樓的幼兒園擴充工程，完工後將新建44間教室、自立廚房及10間幼兒園教室。
侯友宜視察工地後表示，新教室在很多細節上有更貼心的設計，包含燈光的照明、挑高的屋頂等，能提供更舒適的學習環境。工務局長朱惕之說，此工程設計導入建築資訊模型（BIM）技術，來分析外遮陽、深開窗、陽台或走廊等設施，避免陽光直射進入教室，影響學生學習，且教室燈具開啟可配合日照、開窗方向及空間使用方式，具有省電效益。
另外，針對新北全市老舊校舍整建部分，市府未來將投入約57億元進行16校老舊校舍改建及新校舍興建，改善校園安全及打造適合學生成長的永續環境。
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