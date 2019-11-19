北美館擴建森林美術館 環評通過
2019-11-19 19:26中央社 台北19日電
台北市文化局「台北當代藝術園區－台北市立美術館擴建」案，今天經北市環保局環評會議通過，多位委員關注植栽、排水、逃生等細節，雖通過環評但要求一個月內提資料補充修正。
台北市文化局「 台北當代藝術園區－台北市立美術館擴建」，計畫斥資新台幣53億元擴建北美館，擬在花博美術園區地下興建主要建築物，地上規劃綠地公園。今天台北市環保局環境影響評估審查委員會第216次會議討論環評細節。
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環評委員董娟鳴要求補逃生動線的資料，包含展場隔間、方向指引等；環委李培芬則表示，由於建築物都在地下，開發單位須慎選植栽，以免植物的根系破壞結構；環委王根樹認為，此案開挖程度深，需監控周邊環境的地層及地下水品質。
會議結論為環評通過，但開發單位一個月內要針對委員意見進行補充修正。
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