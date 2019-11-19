侯友宜：新北校舍美強生 任內將投入84億元
2019-11-19 19:25中央社 新北19日電
新北市長侯友宜今天視察板橋區江翠國中老舊校舍整建工程表示，任內4年要花新台幣84億元整建、補強老舊校舍279棟，新建、改建16校的校舍，要讓同學們有一個良好的學習環境。
侯友宜接受媒體聯訪時表示，江翠國中校舍整建工程經費達3億多元，工期分2期；第1期工程明年6月完工，待工程全部完工，江翠國中將很棒的學習環境跟空間，不但有幼兒園、有自立廚房，還有漂亮的教室。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
侯友宜表示，新北市對校舍非常重視，未來的任期內，將花費27億元整建、補強老舊校舍279棟；投入57億元改建、新建16所學校的校舍，合計經費達84億元。
工務局長朱惕之表示，為延續江翠國中原校舍的整體氛圍，此次在設計上採用繽紛色彩的斜屋頂，讓整體視覺更有活力。值得一提的是，工程設計避免陽光直射教室，影響學生學習，燈具可配合日照、開窗方向及空間使用方式等不同模式開啟，更具省電效益。
教育局長張明文表示，為提供學生安全、進步及舒適的受教環境，於108年到111年啟動「新北校舍美強生計畫」，預估投入84億元。從美感、補強、生態永續等面向進行校舍補強、老校更新及新設校，改善校園安全，打造適合學生成長的永續環境。
留言