新莊慶保儀大夫聖誕 五百斤神豬犒謝神明
2019-11-19 19:14觀天下 記者黃宥嫺／新莊報導
保儀大夫「尪公」聖誕千秋，新莊地區地方年度宗教盛事，今年共有16頭豬公祭獻並由西盛庄福德宮以重達五百六十公斤的大神豬贏得頭彩，保儀大夫慶典委員會表示，除犒謝神明祈求眾神保佑地方平安。
保儀大夫慶典委員會總幹事廖榮隆說，相傳保儀大夫即是大陸泉州的守護神「尪公」，也是驅鬼降疫之神。南新莊早期以務農為生居多，供奉尪公祈求採收期，神明巡境田間即能將蟲害消滅，農民靠天吃飯，更期盼五穀大豐收，為此，南新莊感念尪公佑民恩澤，每逢五年保儀大夫聖誔千秋之日，依照慣例盛大舉辦神豬祭祀法會犒謝神明，各里長也都會虔誠供奉豬公敬獻，共同理念，求風調雨順，國泰民安。
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擔任慶典委員主委同時也是新北市議員陳文治表示，該祝壽典禮另外重大意義，期將宗教民俗文化永流傳，此外，當天還有陣頭遶境祈福，現場吸引了許多民眾到場觀看，場面好熱鬧。
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