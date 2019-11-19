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結婚50年相處有道 石門區金鑽婚表揚

2019-11-19 19:06觀天下 記者廖品涵／石門報導

石門區舉辦金鑽婚楷模表揚活動，邀請區內結婚50年以上的夫妻接受祝賀。 圖／紅樹林...
石門區舉辦金鑽婚楷模表揚活動，邀請區內結婚50年以上的夫妻接受祝賀。 圖／紅樹林有線電視提供
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石門區舉辦金鑽婚楷模表揚活動，邀請區內結婚50年以上的夫妻接受祝賀，金鑽婚夫妻的子女們也沒有缺席，見證父母和諧恩愛相處50年，看著爸媽的相互包容、照顧才有安定的家庭生活，子女們也要在現在的生活中好好向父母學習，讓夫妻相處和諧之道在與另一半的相處中來體現。

石門區長林俊宏表示，今年在石門區的金鑽婚楷模當中，一起生活度過半百年頭早已不稀奇，相處最久的一對是結婚65年，大家都說相愛容易但相處才是一門學問，因此一定要好好學習這幾對能夠和諧攜手度過超過五、六十年的夫妻，更要來給予祝賀與表揚，讓更多晚輩們見證與學習。

市議員陳偉杰說，夫妻來自不同家庭、不同環境背景，要一起攜手相處超過50年相當不容易，往往需要磨合與包容，因此身為晚輩也要來向金鑽婚楷模們取經學習，並且獻上攜手終身的祝賀。

石門區公所與民代們，也在這場難得的楷模表揚上為金鑽婚夫婦送上紀念的牌匾與獎狀，更要向金鑽婚夫妻學習的長久又融洽的夫妻相處之道，期待每一對金鑽夫妻的故事都能夠被子女、晚輩們學習，讓家庭更和諧、社會更安定。

夫妻石門結婚

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