淡水中正美食廣場整新開幕 軟硬體大升級

2019-11-19 19:04 觀天下 記者許端驛/淡水報導



淡水中正美食廣場位於淡水商圈的中心點，透過這次市場改造計畫，打造出具備現代化、衛生安全、智慧科技與觀光功能的市場。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水老街上的淡水中正市場，過去因內部許多問題，造成人潮稀落，攤販生意不佳，包括了動線、廁所異味飄散等等，在市議員蔡錦賢爭取經費之下，進行大改造，昨(18)日舉行重新開幕，副市長吳明機親臨現場逐攤發送開幕發財金，預祝市場生意興隆。

新北市副市長吳明機表示，淡水中正美食廣場位於淡水商圈的中心點，透過這次市場改造計畫，打造出具備現代化、衛生安全、智慧科技與觀光功能的市場，也透過這次開幕慶活動，邀請商圈聯合促銷，將商圈及市場串連成整體商業圈。

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市議員蔡錦賢說，過去一年多，與市場攤商還有市府開過許多會議，就是希望能夠重整市場內的規劃，現在完工後，不僅是招牌有設計感，廁所明亮無異味，還有餐盤回收區，以及哺乳室，規格等級就像百貨公司的美食街一樣乾淨。

淡水中正美食廣，是由原本已使用40年的老舊傳統市場改建為「福佑廣場暨中正觀光市場」在2012年啟用，淡水中正美食廣場自治會長王黎華表示，過去市場因特色不明顯、友善設施不足等原因，較不受顧客青睞，這次透過市府的改造計畫，讓市場煥然一新，在河岸入口處，還有吸睛的入口意象，淡水在地象徵「舢舨船」，攤商還有叫號機，讓民眾不用排隊等餐，另外也設置行動支付，希望能讓在地饕客到國際遊客都能舒適、放鬆的品嚐淡水好料。