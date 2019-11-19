年底迎新 汐止議員備水果月曆大方送

2019-11-19 19:04 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



新北市議員周雅玲準備了水果月曆要發送給大家，水果月曆真的很受歡迎，一ＰＯ上臉書就有不少人來拿，歡迎大家到服務處索取。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 11月了，今年進入尾聲，和往年一樣，新北市議員周雅玲也準備了水果月曆要發送給大家，水果月曆真的很受歡迎，一ＰＯ上臉書，就有不少人來拿，市議員周雅玲也歡迎大家到服務處索取，一起迎接新的一年。

還沒翻開，光是月曆封面水果就很吸睛，時間過的好快，今年又要進入尾聲，市議員周雅玲拿著新北市議會的水果月曆，希望和大家一起迎接新的一年，而才po上臉書、line@，這幾天好多民眾陸續來索取，有一位阿伯之前來拿還沒送到，今天拿到了很開心。

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市議員周雅玲說，新的一年快到了，家中的月曆只剩下一張，新的月曆也已經送到服務處了，今年的月曆依舊是相當的漂亮，水果依舊繽紛，那今天的配置雅玲剛有特別注意了一下，感覺上有微調了一下，之前水果佔的篇幅比較大，今年大概只剩下二分之一，這應該是為了讓民眾看日期數字比較清楚，新的一年就快到了，今年的水果月曆依舊是限量，歡迎民眾到雅玲服務處索取。

周雅玲指出，月曆中12個月份，每個月都有當季的水果，有橘子、水蜜桃、鳳梨等等，這當中最令雅玲垂涎欲滴的就是草莓，草莓紅通通一顆一顆的，看了真的很賞心悅目，歡迎民眾踴躍索取，是限量趕快來喔。