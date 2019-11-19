瑞芳老街辦手作坊 作品義賣免費參加

2019-11-19 19:01 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



旭初圖書室舉辦手作坊的部分作品，會拿至老街文化觀光推展協會經營的「雙龍客棧」義賣，為瑞芳老街活化努力。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 瑞芳老街文化觀光推展協會今(19)日在龍安里的旭初圖書室舉辦手作坊體驗，邀請志工老師免費教授手工藝，大家愉快地製作鉤織隨行杯袋，用毛線製作五彩繽紛，還能減少塑膠袋使用，環保又美觀，同時增進鄰舍間的情誼。

旭初圖書室是龍安里長柯瑞和打造的社區公共空間，自成立以來收到來自各界的幫助，不但得到更多書籍與玩偶，讓孩子們更喜愛親近，還裝設了冷氣，讓課後讀書的小朋友更加舒適，而週二下午一點半，為了活絡社區，開辦了「旭初手作坊」，讓社區居民能前來交流，一同做手工藝。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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今天製作的是鉤織隨行杯袋，雖然無法保溫，但暖心的毛線讓水杯更加繽紛，同時環保愛地球，而旭初手作坊的部分作品，也會拿至老街文化觀光推展協會經營的「雙龍客棧」義賣，讓遊客不僅能吃到傳統美食，還能欣賞到在地居民的手工作品。

身兼瑞芳老街文化觀光推展協會總幹事的柯瑞和表示，雙龍客棧保留著瑞芳後站老街的古老建築，咿咿呀呀的傳統拉門，以及古色古香的裝潢，販售著豬血糕、蘿蔔湯等在地小吃，令返鄉遊子懷念起舊時代的純樸，同時也讓協會有更多資金，為瑞芳老街活化努力，歡迎鄉親及旅客多多支持。